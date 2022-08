El look perfecto para superar la calurosa vuelta a la oficina: unos pantalones 'palazzo' y tirar de básicos

Para aquellos que ya han agotado sus vacaciones en julio, el mes de agosto puede hacerse algo cuesta arriba. Aún hace calor, así que la vuelta a la oficina debe ser con prendas frescas y veraniegas, sin perder la formalidad y elegancia. Si ya te toca volver a la oficina y necesitas inspiración, este look del 'street style' de Copenhage nos ha dado unas cuantas ideas perfectas.

Una de las claves para conseguir un look sencillo pero resultón es invertir en unos buenos pantalones. Con una parte de abajo original, el resto del look puede componerse solo de básicos y aun así dar una apariencia cuidada y original. Para encontrar pantalones perfectos para el día a día te recomendamos unos pantalones anchos y muy largos, tipo palazzo. Es verdad que los largos midi se llevan mucho, pero sobre todo si eres bajita, los largos midi pueden acortar la figura. Unos maxi pantalones te harán parecer más alta y, además, te darán un plus de elegancia.

En cuanto a los pantalones, otro factor importante es el tejido que escojamos. Y qué mejor que el lino, la tela oficial de este verano, para un outfit de oficina cómodo y fresquito. Aunque lo solemos ver en camisas o vestidos, este verano los looks de lino han dado un paso más allá de lo típico. El 'street style' nos está dejando caer que, este año, el lino también se lleva con prendas más estructuradas, como pantalones masculinos o trajes de chaqueta. Así que no hay excusa: ya sea para la playa o para la oficina, el lino nunca falla.

Una vez escogida nuestra prenda estrella, el pantalón ancho y largo de lino, trabajaremos creando un look alrededor de él. No hace falta calentarse demasiado la cabeza: una camiseta blanca y unas sandalias, planas o de tacón, serán suficientes.

Si quieres, aun así, darle un toque más original al estilismo, no dudes en añadir algunos accesorios. Unas gafas de sol tipo aviador y unas cuantas joyas terminarán de completar este look. Y para llevar las cosas al trabajo, nada como un bolso de mimbre, estilo capazo, para que no se nos olvide que seguimos en la estación estival.

Nada como un capazo de mimbre para darle el toque veraniego a un outfit semi formal Valentina Valdinoci / Imaxtree

Como vemos, no hace falta calentarse demasiado la cabeza. Escogida una tela y un color estrella, los básicos harán su trabajo y completarán el look a la perfección. Te recomendamos, además, añadirle a tu estilismo un pintauñas blanco que resalte tu moreno.

Consigue el look

Si quieres conseguir un look cómodo y veraniego pero muy elegante con el que ir a la oficina en el último mes de verano, aquí te dejamos un outfit que hemos visto en el 'street style' de Copenhague que reúne todos los requisitos y además incluye tendencias como el lino o las sandalias de tacón. Además, podemos recrearlo por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

Consigue este look para la oficina IMAXTREE / Montaje: 20minutos