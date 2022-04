Eduardo Navarrete: "La gente no ha entendido mi actitud"

Hablamos con el diseñador tras su inesperada despedida de Maestros de la costura para conocer los motivos por los que ha abandonado 'las costuras televisivas'.

“En primer lugar, estoy súper feliz y agradecido de haber vuelto aquí con vosotros. Habéis hecho que me reencuentre con la costura. Me lo he pasado súper bien: me ha encantado venir y conoceros más. Gracias a vosotros y a mucho trabajo me he hecho un hueco en esta industria, y quiero dejar esta oportunidad a Pablo. Quiero que te quedes tú. Yo ya me voy”. Con estas sorprendentes palabras, Eduardo Navarrete abandonó anoche ‘Maestros de la costura’ a las puertas de la final.

Eduardo Navarrete y Pablo Bosh, en 'Maestros de la costura'. La 1

El diseñador se hizo conocido gracias a la primera temporada de ‘Maestros de la Costura’, donde enamoró al público con su espontaneidad y su desparpajo. Navarrete también se convirtió en uno de los indiscutibles protagonistas de ‘MasterChef Celebrity’, donde se coronó como un auténtico animal televisivo con tanta desenvoltura entre fogones como entre costuras. Sus desfiles son los más esperados cada temporada, pues sus aclamados diseños son lucidos siempre por celebridades conocidas tanto dentro como fuera de la pasarela. En su último show, Mario Vaquerizo desfiló sobre un carro de la compra en bañador, mientras que el anterior desfile reunió a rostros conocidos entre los que no faltó la mismísima Verónica Forqué, que no dudó en desfilar para su amigo, que se quedó desolado tras su muerte.

"Era mi momento"

Eduardo Navarrete dejó anoche atónita a la audiencia de ‘Maestros de la costura 5’ al abandonar el programa para darle una oportunidad a su compañero Pablo Bosch. Hablamos con el diseñador para conocer los verdaderos motivos de su inesperado adiós. “Me he ido porque ya he pasado por esto. Yo ya tuve mi ocasión y mi oportunidad. Anoche me vi en esa tesitura y de repente, sentí que lo mejor era que pasara Pablo. Lógicamente, no sabía qué iba a decidir el jurado, aunque para mí era evidente que iba a pasar, porque las pruebas están ahí. Quería que pasara él y que la final fuera entre ellos. Me fui tranquilamente, porque sentí que era mi momento”, explica el diseñador.

Eduardo Navarrete en su última aparición en 'Maestros de la Costura'. Cortesía Eduardo Navarrete.

Cuando le comentamos que esperamos su despedida televisiva no sea un adiós, sino un hasta luego, confiesa que de momento, no tiene en mente más planes en la pequeña pantalla. “Quiero centrarme en mi tienda, 15 Segundos Store, y tengo proyectos guays tanto con la marca como con el Corte Inglés. Voy a hacer desfiles en Bilbao, en Torremolinos y en Ibiza, voy a dar pregones y además… ¡Viene el verano! No quiero más programas. ¡No quiero morir tan joven!”, dice entre risas.

Lo mejor, el equipo del programa

Se lamenta de que su mensaje más emotivo haya sido eliminado del programa, por lo que no duda en repetirlo para que llegue a sus destinatarios. “Lo mejor que dije lo cortaron, y es algo que realmente me molestó. Fue cuando me despedí del equipo que hay detrás de cámaras, donde hay unas 30 personas que son las que en realidad hacen el programa. Reencontrarme con el equipo ha sido lo mejor de la vuelta tras cinco años. La gente tras las cámaras ha sido mi gran apoyo, porque he vivido momentos delicados y ellos me han apoyado siempre. Me dio muchísima rabia que cortaran mis palabras de agradecimiento”, confiesa.

Dos diazepanes y nada de organza de seda

Navarrete nos explica que su decisión no ha sido comprendida. “La gente no ha entendido mi actitud en la prueba de exteriores. ¡Me dijeron de todo! Me vino muy bien que la valoración fuera individual. Caprile entró a increparme, pero yo estaba tan tranquilo. Le dije “mire, caballero: me he tomado dos diazepanes y estoy muy tranquilo, así que no venga usted a alterarme”. Allí hice las flores del vestido, que son aplicaciones que se compran hechas, no son de tejido, y mucho menos de organza de seda. Sí, me he ido, pero voy a estar en todos los programas siempre”, concluye el diseñador.

El apoyo de María Escoté

María Escoté, miembro del jurado y amiga de Navarrete, no ha dudado en aplaudir su decisión en Instagram, donde el diseñador ha recibido el apoyo de sus seguidores.

Seguiremos de cerca los pasos de Eduardo Navarrete, que ha logrado con sus desfiles devolverle, al igual que ha hecho Palomo Spain, al panorama de la moda española la ilusión y el espíritu celebratorio que caracterizaba a los shows de David Delfín. El diseñador no ha dudado en hacer de los platós televisivos su propia pasarela, pues si en ‘MasterChef Celebrity’ vistió a sus compañeros con diseños de su marca, en la última edición de ‘Maestros de la costura’ no ha dudado en lucir siempre sus creaciones.