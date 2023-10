Simorra, Custo Barcelona y Lola Casademunt by Maite presentan sus colecciones en la 080 Barcelona Fashion

Tras los desfiles de las diferentes semanas de la moda alrededor del mundo, el foco vuelve a ponerse en España con la 080 Barcelona Fashion, una pasarela centrada en la moda catalana para impulsar a los diseñadores de esta comunidad autónoma tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El 24 de octubre quedó inaugurada su 32ª edición, celebrando la primera jornada marcada por la diversidad, la sostenibilidad y la innovación con las últimas propuestas de firmas como Simorra, Lola Casademunt by Maite, Custo Barcelona y Lebor Gabala, entre otras, bajo el marco de 080 REBORN, que ha dado el pistoletazo de salida a la semana de la moda de Barcelona con el objetivo de dar visibilidad y promover la reutilización y el reciclaje en el ámbito de la moda.

Simorra y lo efímero de la naturaleza

Simorra. Otoño/invierno 23-24 D.R

La firma de Javier Simorra ha presentado Echoes of Nature, una colección para este otoño/invierno 23-24 "inspirada en las escrituras efímeras del agua y del aire que, trazadas caprichosamente como caminos irregulares en la piel del Planeta, son un elogio a la fuerza creativa de la naturaleza y a su delicada forma de plasmar la belleza. Desea plasmar en sus prendas, como si de las ondas de un eco se tratara, la belleza fugaz del paisaje moldeado por los diferentes sonidos de la naturaleza a través de los tejidos, texturas y pliegues que forman esta colección".

Esta idea se plasmó tanto en los diseños como en la pasarela, haciendo desfilar a las modelos sobre el agua y acompañadas de humo que las envolvía para evocar a las nubes y una ligera brisa que nos llevaba a los días otoñales y aportaba más movimiento a las prendas, creadas in-situ sobre el cuerpo de la mujer con la técnica del 'moulage'.

Simorra. Otoño/invierno 23-24 D.R

Predominan los tonos tierra y metalizados, una de las grandes tendencias de la temporada, entre los que sobresalen colores como los naranjas, terracotas, tonalidades de verde, el rojo y, por supuesto, los crudos y blancos, siempre presentes en todas las colecciones de la firma.

En cuanto a los diseños, también buscan emular las diferentes formas de la naturaleza, como los jerséis y vestidos de punto con detalles bordados en alto relieve que recuerdan a delicadas nubes blancas o los microplisados en napa que imitan las ondas que se forman en el agua, elemento también presente en los vestidos drapeados, cuyo estampado emula a las olas del mar.

Custo Barcelona y su viaje al 'otro lado'

Custo Barcelona SS24 spotlight.launchmetrics

Para la temporada primavera/verano 24, Custo Barcelona nos invita a un viaje hacia lo desconocido, con unos diseños fuera de este mundo en los que priman la creatividad y la innovación. Bajo el nombre de Welcome to the other side (bienvenidos al otro lado), los volúmenes, líneas y fusión de los materiales son los protagonistas.

Esta colección es de todo, menos predecible, con tejidos satinados, lentejuelas en colores vivos y metálicos, gasas en las mangas abullonadas, cut-outs por doquier y la malla que nos viene acompañando en las últimas temporadas estivales.

Los colores nos invitan a pasar una noche en la playa, donde los azules, verdes, amarillos y dorados se encuentran con los tonos más fiesteros como plateados, negro, fucsia y rojo, acompañados de transparencias y diseños muy atrevidos.

Lola Casademunt by Maite y la ruta 66

Lola Casademunt by Maite SS24 spotlight.launchmetrics

De Barcelona nos vamos a Estados Unidos con Lola Casademunt by Maite, que se recorre la Ruta 66 con la colección Motel Arizona, teñida con los colores más estridentes y los brillos más cegadores. Los verdes, fucsias y azul eléctrico protagonizan faldas, top y vestidos que serán imprescindibles en la próxima temporada.

Sin lugar a dudas, Las Vegas han sido la principal fuente de inspiración, con vestidos y conjuntos llenos de lentejuelas y lurex, que acompañan a pañuelos y blusas con estampado de leopardo.

Los trajes se transforman en estilismos divertidos que se alejan de cualquier rastro de seriedad de aquellos que llevan siempre los ejecutivos y nos descubren una nueva forma de reinventar estas prendas, que se terminan bañando en purpurina.

Lebor Gabala y la atemporalidad más 'trendy'

Lebor Gabala SS24 spotlight.launchmetrics

Lebor Gabala transforma su estilo inspirándose en las culturas más exóticas para traernos Mai Tai, su última colección para la temporada primavera/verano 24 que mezcla la elegancia atemporal que caracteriza a la firma con el espíritu de este cóctel de estilo hawaiano, buscando realzar la natural.

"Los colores topo, arenas y grises, junto a colores vibrantes, capturan la esencia del Mai Tai en tejidos de seda 'crinckle' y terciopelo 'devoré' con estampados florales representados en prendas que anuncian un verano inolvidable", cuentan desde la marca.

En ella, podemos encontrar jerséis y vestidos de punto con efecto metalizado, tops, faldas y pantalones vaqueros que se encuentran con estampados divertidos y gargantillas XXL repletos de flores, aportando el toque de tendencia a unos básicos intemporales.

