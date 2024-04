Del croché extremo de Shakira al efecto desnudo de Doja Cat: los looks más extravagantes de Coachella 2024

Este fin de semana Coachella ha llegado a su fin, no sin antes dejarnos con miles de anécdotas de apariciones estelares, como Will Smith cantando Men In Black en el escenario junto a J Balvin o Taylor Swift disfrutando de sus grupos favoritos junto a Travis Kelce antes de destrozar la vida de muchos de sus fans con las letras de su último disco, The Tortured Poets Department.

Además de las actuaciones rompedoras, con el regreso de Lana del Rey por todo lo alto llegando sobre una moto, hay algo tan importante como la música en este festival, y eso es la moda. Tanto las artistas como el público redefinieron la estética festivalera, apostando por looks extravagantes y, sobre todo, muy sexis.

Shakira

Shakira en Coachella 2024 AP

Una de las primeras en actuar fue Shakira que, junto a Bizarrap, repasaron Las mujeres no lloran, el último disco de la colombiana y, por supuesto, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Para ello, la artista se subió al escenario con un vestido de crochet amarillo, rojo y negro que muchos relacionaron con el fuego y el ave fénix, resurgiendo de sus cenizas.

Doja Cat

Doja Cat en Coachella 2024 AP

Otra mujer que no dejó indiferente a nadie fue Doja Cat con un estilismo muy 'peludo'. Siguiendo la estética de su próximo lanzamiento, donde el look decolorado va a ser protagonista, la cantante apareció con una peluca XXL que también replicó en su ropa interior, dando una apariencia de 'desnuda' a lo Lady Godiva.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter en Coachella 2024 AP

Tras el lanzamiento de Expresso, muchos esperaban la actuación de la artista en Coachella, y no defraudó. Siendo fiel a su estilo, Sabrina sorprendió con un conjunto azul bebé en el que no podía faltar la microfalda, esta vez de encaje. La combinó con sus ya icónicas botas blancas y una chaqueta 'racing' a tono.

Ice Spice

Ice Spice en Coachella 2024 AP

La rapera apostó por las transparencias y los lazos, en un look rosa que lleva al extremo el estilo 'coquette'. Se trataba de un body que dejaba a la vista tanto su cuerpo como su ropa interior y que también llevó en negro combinado con unas botas yeti. Desde el escenario aprovechó para saludar a Taylor Swift, que se encontraba entre el público y con la que Ice Spice tiene una colaboración en Midnights.

Gwen Stefani

Gwen Stefani en Coachella 2024 AP

No Doubt inició su gira de regreso con Coachella como primer destino, donde Gwen Stefani nos transportó a la década de los 90 con un estilismo totalmente 'grunge', aunque con toques muy actuales. No podían faltar los 'cut-outs' en los pantalones 'wide leg' y un sujetador debajo de una chaqueta completamente destrozada.

Lana del Rey

Lana del Rey en Coachella 2024 @dolcegabbana

Otro regreso muy esperado a los escenarios fue el de Lana del Rey. La artista apareció con una imagen renovada, más parecida a la de sus inicios que a la que vimos en los premios Grammy de este año, con el pelo negro y flequillo. La artista escogió un vestido largo de Dolce & Gabbama hecho a medida para ella, bordado con cadenas de cristal Swarovski en forma de red y con detalles de flecos y rosas que llevó sobre un body azul pastel a juego.

Paris Hilton

Paris Hilton en Coachella 2024 @parishilton

Paris Hilton, la reina de la noche de los 2000, no podía perderse las mejores fiestas del festival, a las que acudió con un look bastante inusual y que ha llenado su Instagram de críticas. La rica heredera apareció con un bikini de leopardo que conjuntó con un arnés de cuero, botas cowboy negras y un sombrero a tono.

Charli D'Amelio

Charli D'Amelio en Coachella 2024 @charlidamelio

Ya entrando en el mundo 'tiktoker', quien ha dejado a muchos impresionados ha sido Charli D'Amelio con su inusual y extravagente look, ya que además de apuntarse a la tendencia 'free the nipple', la 'influencer' de 20 años nos sorprende con una nueva moda: llevar dos tangas de diferente color y que cuyas tiras sobresalgan por encima de la falda.

