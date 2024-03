Cómo vestir bien en Semana Santa 2024: looks elegantes que puedes fichar en Zara, Mango y Stradivarius

Todavía no hemos empezado la primavera, ya estamos pensando en los 'looks' de Semana Santa. Y no es para menos, en estas fechas, si queremos reservar algún viaje, los precios se disparan para salir fuera de España. Sin embargo, qué mejor que nuestro país para disfrutar de las procesiones y los eventos que a lo largo y ancho del país se celebran durante estos días festivos.

Dependiendo del plan que tengamos, nos apetecerá llevar un 'look' u otro, pero —bueno, ya que estamos— vamos a arreglarnos un poquito, ¿no? Ya se para una comida con amigos, para disfrutar de las procesiones o para ir a misa, estas ideas de estilismos harán todo el trabajo por ti.

¿Qué ropa se lleva en Semana Santa?

Los trajes de chaqueta siempre son bienvenidos si no sabes qué ponerte. TheStewartofNY

¿Vas a aprovechar el puente para volver a casa y estar con tu familia en tu tierra? ¿Además, el plan que más te apetece es tomar una copa de vino al solecito en la plaza del pueblo? No te culpamos en absoluto.

El 'dress code' para los eventos de Semana Santa depende —en gran medida— de los planes que vayas a hacer. Obviamente, no es lo mismo ir a la playa o de viaje, que ir a misa o a ver las procesiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una festividad religiosa, por lo que se deben evitar escotes pronunciados y faldas muy cortas.

¿Cómo se viste el Jueves Santo?

Traje de chaqueta en color neutro. Launchmetrics.

Aunque no es necesario vestirse de manera extremadamente formal, se recomienda optar por un atuendo más arreglado que lo que se usaría en un día común. Si no sabes que 'look' es el más adecuado para el Jueves Santo, los trajes de chaqueta siempre son una buena opción. También se llevan mucho los conjuntos de dos piezas. Los vestidos y las faldas midi, también son una buena opción. Mejor evitar los estampados muy llamativos.

¿Cómo hay que vestir Viernes Santo?

Traje de chaqueta oscuro. Launchmetrics.

El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo, es uno de los días más solemnes del calendario cristiano. La vestimenta para este día suele seguir normas de respeto y modestia. Por lo tanto, los atuendos sobrios serán la mejor opción. Lo mejor es evitar ropa muy llamativa o con estampados extravagantes.

Tradicionalmente, el negro es el color asociado con el luto, pero también se puede optar por otros colores oscuros o neutros, como gris, azul marino o marrón. Lo mejor, sobre todo si vamos a ir a la iglesia, es evitar camisetas sin mangas y shorts. Sin embargo, estas son las reglas que dicta el protocolo, pero podemos adaptarlas a nuestros gustos.

Vuelta a casa: el look más básico

Depende de la tierra a la que vayas, las temperaturas te permitirán un look más o menos veraniego. Pero ya que estamos deseando ponernos estilismos más primaverales, vamos a optar por esta opción, que siempre estamos a tiempo de enfundarnos una buena chaqueta.

Combinación para un evento informal. ZARA, Stradivarius, MANGO.

Una falda plisada midi, un suéter básico o con un estampado favorecedor, un bolsito y unas botas que le den el toque 'boho' a tu 'look' es una buena opción para un plan más informal. Dale un toque de color al estilismo con unos buenos labios rojos.

Suéter de rayas de Zara (Precio: 22,95 euros / Ref: 8851/121).

Bolso negro Mango (Precio: 35,99 euros / Ref: 67000446).

Falda plisada de Mango (Precio: 39,99 euros / Ref: 67080460).

Botas Stradivarius (Precio: 49,99 euros / Ref: 19362378-V2024).

De comida: un 'look' elegante y cómodo



Look para salir a comer en Semana Santa. ZARA, Stradivarius, MANGO.

De tomarse una cerve, a salir a comer a un restaurante, hay solo un paso, y el look así lo demuestra. Con la Semana Santa y la llegada de las buenas temperaturas, el tardeo se encuentra en el top de planes. Así que hay que tener claro qué nos vamos a poner. Quién sabe, lo mismo la comida se termina convirtiendo en cena y os dan las tantas. Eso sí, mejor ir cómoda por si las moscas. ¿Cuál es el mejor calzado para ir a la última? Las Mary Jane serán tu mejor aliado.

Pantalón estampado de Zara (Precio: 29,95 euros / Ref: 2756/147).

Chaquetita de punto Zara (Precio: 25,95 euros / Ref: 1957/016).

Bolso trenzado de Mango (Precio: 29,99 euros / Ref: 67055149).

Sandalias Mary Jane Stradivarius (Precio: 25,99 € / Ref: 19116370-V2024).

Estilismo de procesión y eventos religiosos

'Look' para misa y procesiones de Semana Santa. ZARA, STRADIVARIUS, MANGO

Un toque elegante pero sobrio, sencillo, cómodo y sofisticado. Es la mejor opción para ver los desfiles de las procesiones de Semana Santa. Además, muchas de ellas, terminan convirtiéndose en comidas en un restaurante o yendo a misa, por lo que mejor apostar por la sobriedad, con estos 'kitten heels' lo conseguirás todo. Siempre podemos apostar por unos pendientes y un maquillaje que den el toque de color.

Chaqueta Zara: (Precio: 69,95 euros / Ref: 2265/188).

Pantalón de pinzas Zara (Precio: 39,95 euros / Ref: 2731/043)

Bolso bucket Stradivarius (Precio: 22,99 euros / Ref: 03687615-V2024)

Tacón de Mango (Precio: 39,99 euros / Ref: 67034474).

De viaje a la Semana Santa del sur

Combinación para un estilismo de Semana Santa. ZARA, Stradivarius, MANGO.

Puede ser que es haya decidido salir de viaje a tierras andaluzas con amigas para disfrutar de sus eventos de Semana Santa. Por lo que aquí, vamos a darle un poco más de color al look, pero siempre apostando por la comodidad (que los viajes acaban con dolor de pies), y con cierta formalidad.

Blazer de Mango (Precio: 59,99 euros / Ref: 67093264).

Falda floral de Zara (Precio: 59,95 euros / Ref: 2516/088).

Camiseta básica blanca de Stradivarius (Precio: 5,99 euros / Ref: 02500151-V2024).

Zapatillas casual retro Stradivarius (Precio: 25,99 euros / Ref: 19517270-V2024).

Collar de Mango (Precio: 15,99 euros / Ref: 67056012).

