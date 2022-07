Chanel hace un guiño al universo ecuestre en su nueva colección de Alta Costura

Entrar en un desfile de Chanel es como entrar en la casa de tu amiga más chic en la que no has estado en mucho tiempo: hay elementos familiares y reconocibles al instante: el 'tweed', los trajes, el 'glamour' recatado... Pero el resto ha cambiado por completo. Así han sido las dos presentaciones de la 'maison' francesa para dar a conocer su propuesta de Alta Costura de este otoño.

Por segunda temporada consecutiva, Chanel trabajó con el artista contemporáneo Xavier Veilhan para construir un patio de juegos con ilusiones ópticas con molinillos giratorios gigantes y pufs de malvavisco. Pero la verdadera magia comenzó con el desfile.

Las piezas que la casa envió a la pasarela rindieron homenaje al centro ecuestre en el que se llevó a cabo el espectáculo, con algunos modelos que complementaron el atuendo femenino con sombreros de ala ancha y botas 'cowboy' gruesas. El primer look, una audaz chaqueta y falda verde kelly, marcó el tono decididamente casual para lo que le siguió, incluyendo un abrigo largo metalizado, conjuntos de oficina y pantalones estilo capri.

Chanel Alta Costura. Otoño 22 IMAXTREE

A medida que continuaba el desfile de modelos, la ropa se volvió más formal, en una colección donde el verde, gris, rojo y negro fueron los colores protagonistas.

Entre los looks que se vieron pasar por la pasarela, destacó un vestido plisado ajustado, pero muy vaporoso en la falda, que llegaba hasta el suelo con mangas abullonadas de gasa, pero no hubo ninguno como el look final.

Jill Kortleve, una de las modelos de talla media más cotizadas, cerró el desfile con un vestido de novia palabra de honor y complementado con un lazo blanco en la cabeza, finalizando el look con un mantón bordado blanco que reposaba sobre sus brazos.

Chanel Alta Costura. Otoño 22 IMAXTREE

Chanel apuesta por la exclusividad más selecta (como abrir tiendas solo para sus clientes VIP) y en esta colección ha aprovechado para mostrarles su más alta joyería. Patrice Leguéreau ha sido el encargado de crear las 71 piezas que integran la colección 1932 High Jewelry Collection, que rinden homenaje a Bijoux de Diamants, la colección con diamantes que ideó Coco Chanel hace 90 años.

Los collares y broches han sido el formato elegido para mostrar al mundo estas joyas únicas en las que el elemento principal son los diamantes, aquellas piedras preciosas con las que Chanel quiso “cubrir a las mujeres con constelaciones”.

Chanel Alta Costura. Otoño 22 IMAXTREE

Virginie Viard, directora creativa de la firma, ha creado una colección donde no vemos ni rastro del 'Y2K', los 70, las tendencias noventeras ni ningún estampado psicodélico. Todo ha sido un despliegue de looks sin fecha de caducidad con los elementos básicos que definen a la 'maison': el tweed, la sastrería y la gasa.

