Chanel, Dior, Vuitton... El lujo extremo nos beneficia a todos, ¿a los pobres también?

Mientras la mayoría de los mortales llevamos unos meses que cada vez que nos llega el recibo de la hipoteca pensamos que el mundo se ha vuelto loco, hay un sector, el del lujo, que permanece impertérrito.

Por poner un ejemplo, Chanel acaba de hacer públicas sus cifras del año pasado y sus beneficios se han elevado más de un 14% y sus ventas han rozado el umbral de los 20.000 millones de euros. Cifras que dan escalofríos en momentos como estos, pero, que demuestran una cosa: los ricos, riquísimos, no entienden de crisis.

Ojo, que estamos hablando de una marca que, además, no deja de subir sus precios. Por poner un ejemplo, el mítico bolso 2.55 ronda ahora los 10.000 euros. En los años 90 la misma pieza no llegaba a los 2.000. Esto no tiene nada que ver con la inflación, que sufrimos cuando vamos a hacer la compra, sino con el hecho de que en el mundo del lujo, cuando sube el precio, aumenta el deseo y, por tanto, las ventas, aunque sea un grupo muy reducido el que pueda permitírselo.

Bolso Chanel 2.55 D.R.

Estamos hablando de ricos riquísimos. Petroleros en Texas, dueños de minas de diamantes cataríes, empresarios asiáticos. Para ellos, mayormente están pensadas las colecciones crucero que están presentando estos días firmas como Dior, Louis Vuitton o Versace.

Se trata de una colección de prendas de verano que aunque la estemos viendo ahora se pone a la venta a finales de año y está pensada para esos europeos que en Navidades huyen del frío buscando el sol y claro, no se van a poner la misma ropa que en verano.

Desfile colección crucero 2024 de Chanel Getty Images

Puede que ahora mismo te esté generando un poco de odio, pero lo cierto es que este tipo de acciones y el mundo del lujo en general nos beneficia un poco a todos, aunque no pueda parecerlo. Además de la obvia fuente de inspiración que suponen sus colecciones para las marcas de 'fast fashion', la máquina empresarial que ponen en marcha conglomerados como LVMH o Kering dan trabajo a muchísimas personas y además se han convertido en protectores de técnicas y artesanos centenarios.

Por seguir con el ejemplo de Chanel, la maison francesa lleva años comprando y protegiendo a todos los pequeños artesanos que participan en la creación de sus productos. Fue Karl Lagerfeld, siguiendo el ejemplo de la propia Chanel, quien animó a los propietarios de la marca a rescatar a estos prodigiosos creadores que estaban en vía de desaparición. Entre ellos, por ejemplo, el último trabajador del mundo de las plumas que quedaba en Francia, un oficio que a mediados del siglo XX contaba con casi 300 especialistas sólo en París.

El trabajo de conservación y difusión del arte y la cultura se entiende muy bien viendo los últimos desfiles crucero de Dior. Hace unos meses fue en Sevilla y pudimos ver cómo entre las prendas de la colección había detalles y accesorios creados por sombrereros, maestros de los abanicos o curtidores artesanos de nuestro país.

Desfile de Dior en Sevilla D.R.

Lo mismo ha pasado esta semana en México. Maria Grazia Chiuri no sólo se ha inspirado en Frida Kahlo y homenajeado a las mujeres del país, sino que ha encargado todos los bordados y pasamanerías a comunidades indígenas locales. Resaltando así su valor, además de inyectándoles un dinero más que necesario. Por no hablar del hecho de poner de moda, un tipo de estética que revaloriza su trabajo y tradición.

Que quiero decir con todo esto, que aunque el lujo se lo pueda permitir una parte ínfima de la población mundial, su mera existencia nos termina beneficiando a todos y no sólo porque un mundo más bello es un mundo mejor, sino porque sus tentáculos se expanden creando trabajo y protegiendo tradiciones que forman parte de la cultura universal.

