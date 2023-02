El vestido de 'efecto mojado' del nuevo videoclip de Shakira en su última canción contra Piqué

Después de la más que sonada canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, la BZRP Music Sessions, Vol. 53, ahora la cantante colombiana ha lanzado un nuevo single, esta vez junto a su compatriota reguetonera Karol G.

Este viernes 24 de febrero las artistas han presentado la canción que grabaron juntas, titulada TQG (forma abreviada de “Te Quedó Grande”). Estas dos mujeres han sacado la versión más sensual y empoderada de sí mismas, con una canción que promete ser un temazo con mucho éxito y unos looks que quitan el aliento.

Además de frases sobre el desamor y alguna que otra 'pullita', en el videoclip podemos ver la que podría ser la nueva tendencia del verano. Se trata de un minivestido muy sexy y minimalista, en color nude y cuello halter, que tiene un efecto húmedo que hace que parezca que Shakira se ha metido con él al agua.

No existe un look más sexy que el estilo wet, y así lo ha confirmado Shakira. Este estilo mojado ya había alcanzado a las tendencias de cabello, con peinados llenos de gel, coletas pulidas y melenas fijadas hacia atrás. Como si acabáramos de salir de la ducha. Ahora, esta tendencia ha alcanzado el mundo de la moda y Shakira se ha querido unir en su canción con Karol G, con un impresionante vestido de la firma griega Di Petsa.

Ellas también lo han llevado

No es la primera vez que una artista utiliza un vestido efecto mojado y deja sin palabras a su público. Su aire seductor y ultra femenino ha hecho que este tipo de prendas haya atrapado a las que más saben de moda. Algunas de ellas, como Kim Kardashian, se pasearon por la alfombra roja con diseños de este estilo. Para la gala MET del año 2019, Kim apostó por un vestido de Thierry Mugler con transparencias y decorado con pequeñas perlas que imitaban las gotas de agua.

Kim Kardashian en la MET Gala de 2019 WireImage

Zendaya también apostó por este estilo en la alfombra roja, acaparando todas las miradas en el Festival de Cine de Venecia en el año 2021. Este vestido, creado por Balmain, se ha convertido en uno de los más conocidos y aplaudidos de los looks de la actriz. Zendaya apostó con todo y también aplicó la tendencia 'wet' a su cabello, con unas ondas de sirena que completaban el look.

Zendaya en la premier de 'Dune' en el festival de Venecia Getty Images

Pero este estilo no solo pertenece a los eventos formales y alfombras rojas. La modelo Bella Hadid también fue vista luciendo un mini wet look muy similar al de la cantante colombiana, también firmado por la marca Di Petsa, con el que demostró que sirve perfectamente para ocasiones más casuales.

La diseñadora detrás del 'wet dress'

Ni Shakira, ni Zendaya, ni Kim Kardashian son las reinas de los vestidos efecto mojado. Detrás de muchos de estos looks, incluido el de Shakira, se encuentra Di Petsa, la firma de wet looks que ya ha acaparado los armarios de otras varias celebrities como Lizzo, Bella Hadid y Winnie Harlow. Dimitra Petsa es la diseñadora griega detrás de todos estos looks y la creadora del concepto 'wet dress'.

La idea de crear prendas con aspecto húmedo se concibió a partir de la tesis de Petsa sobre "aceptar nuestras aguas corporales naturales", que completó en 2018. La diseñadora actuaba en público empapada en agua como parte de su proyecto universitario, pero esta performance despertó en ella una pregunta: ¿cómo podría hacer una prenda húmeda sin mojarla realmente con agua? Petsa tardó seis meses en desarrollar la técnica con la que crea sus prendas wet con telas completamente secas, y es un secreto que la diseñadora guarda bajo llave.

Vestido de la colección de Di Petsa Courtesy of Di Petsa

