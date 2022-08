Los bikinis y looks de playa con los que Chiara Ferragni se convierte en la más observada de Ibiza

No es ningún secreto que Chiara Ferragni está enamorada de las islas españolas y visitar las Baleares se ha convertido en una de sus tradiciones veraniegas. Este año, la 'influencer' italiana ha vuelto a aterrizar en Ibiza junto a su familia para disfrutar de las aguas turquesas y la buena gastronomía local.

Como no podría ser de otro modo, todo el mundo está pendiente de los looks que Ferragni sube a su cuenta de Instagram y pese a que el estilo mediterráneo brilla por su ausencia (la 'influencer' prefiere seguir las últimas tendencias) nos deja grandes ideas para nuestros looks de playa con bikinis y 'outfits' perfectos para pasar el día frente al mar.

Conocedora de lo que le sienta bien y lo que no, la italiana no deja nada al azar y presume de cuerpazo al sol (con mucha crema solar para no quemarse) sobre yates de camino a Formentera con looks que no podemos esperar a copiar.

Las camisas como básico para todo

Ya sabemos que las camisas es uno de los mejores básicos en los que debemos invertir un poquito más de dinero porque valen para cualquier ocasión, pero Chiara ha descubierto que para la playa también son perfectas.

Siguiendo el estilo de las 'influencers' escandinavas, Ferragni deja el pareo en casa para bajar a la playa con el bikini y una camisa 'oversize', pero a diferencia de las suecas, ella prefiere colores vivos que combinen con su ropa de baño.

Aunque también la hemos visto con camisas más románicas en vichy verde (siempre a juego con el bikini) o hechas de lino, el tejido del verano y el que más de moda está este año. Este material más natural y relajado lo prefiere combinar con bañadores de colores suaves y en tonalidades pastel.

Las camisas 'oversize' llevan siendo un éxito las últimas temporadas y parece que van a seguir siéndolo en los próximos años, por lo que no es de extrañar que estén dominando todos y cada uno de los 'street styles', incluidos aquellos para ir a la playa.

Bikinis simples

Atrás quedaron los bañadores imposibles con mil tiras y extremadamente pequeños de las Kardashian, Chiara Ferragni prefiere el bikini de triángulo de siempre con líneas simples y, sobre todo, cómodo.

La 'influencer' añade el elemento tendencia en los colores, llevando tonos flúor, degradados o los más de moda del momento, como el morado o el verde. El corte de la braguita suele ser en su mayoría alto, para conseguir ese efecto de "cintura de avispa" y piernas definidas e infinitas.

Looks de playa sencillos y relajados

Aunque por el momento la italiana no se ha dejado influir por el estilo ibicenco de las islas, no ha podido resistirse a otra de las tendencias más vistas por nuestras playas: el croché.

Es el tejido imprescindible para pasear por la arena o acercarse al chiringuito de Anna Ferrer Padilla o de Natalia Coll y parece que también el de Ferragni.

La 'influencer' disfrutó del atardecer en uno de los restaurantes con mejores vistas de la isla luciendo un vestido de croché negro con flores rojas bordadas que es ideal para los momentos más relajados como este. Además, combina a la perfección con el espíritu bohemio de Ibiza.

