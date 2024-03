¿Aparatosa caída en los Oscar 2024?: el peligro de las plataformas imposibles

Este 10 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles volverá a reunir a las personalidades más importantes del mundo del cine. Los Premios Oscar, otorgados por la Academia americana de cine, son los galardones más importantes a nivel internacional. Por ese motivo la alfombra roja de los mismos es la más esperada del año, la que más glamour respira y donde las actrices se emplean a fondo y se ponen los vestidos más espectaculares y las joyas más exclusivas.

El cómico Jimmy Kimmel será el maestro ceremonias pero ya podemos disfrutar de una alfombra roja por la que desfilan entre otras Emma Stone, Penélope Cruz, Emily Blunt o Jodie Foster

A la espera de saber si J.A Bayona y el equipo de 'La sociedad de la nieve' ganan una o las dos estatuillas a las que están nominados; y 'Robot Dreams', de Pablo Berger, se convierte en la Mejor película de animación, nos centramos en un detalle que nos ha llamado poderosamente la atención.

¿Una desafortunada caída?

Liza Koshy es una actriz, guionista, directora y presentadora estadounidense que encontró en YouTube la manera de expresar todos sus talentos y consiguió convertirse en la reina de la plataforma.

Nacida en Houston Texas, de padre indio y madre almena, el 31 de marzo de 1996, comenzó a estudiar Marketing antes de descubrir Vine. La red social de videos cortos la dio a conocer por sus ridículos vídeos de humor, acompañados de divertidas expresiones y exageradas actuaciones.

Por este motivo no sabemos si la actriz ha fingido su caída o realmente ha tenido un tropiezo, el caso es que la hemos visto de esta guisa en la alfombra roja del Dolby Theatre.

Liza Koshy en el suelo de la alfombra roja de los Oscar 2024 Getty Images

A juzgar por las plataformas que podemos ver, rojas a juego con el vestido, bien podría tratarse de un traspié. No es fácil gestionar ese tipo de calzado, sobre todo si la alfombra no desliza y el tacón se queda 'enganchado' en ella.

Liza ha trabajado como actriz en series como Freakish de Hulu o Work it de Netflix y empezó a producir su propia serie para YouTube Premium llamada Liza on Demand. Liza no ha dejado de trabajar en el mundo de la interpretación y ha participado en películas como Transformers o Ruby Gillman, Teenage Kraken como dobladora.