¿Acierto o error? Reese Witherspoon arriesga con su vestido en la premier de 'Surface'

Ayer fue la premier de Surface, dirigida y producida por Sam Miller (Podría destruirte) que trata sobre Sophie, una mujer que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico que ha originado una pérdida de memoria extrema y, medida que comienza a unir las piezas de su vida gracias a su familia y amigos, también empieza a cuestionarse si lo que le han dicho es lo que realmente que ha vivido.

La serie está producida para Apple TV+ por Apple Studios y Hello Sunshine, la productora que fundó Reese Witherspoon y la convirtió en una de las actrices más ricas del mundo. Por supuesto, la protagonista de Big Little Lies no quiso perderse la presentación de Surface y posó ante los flashes con un look que no ha dejado a nadie indiferente.

Witherspoon apareció en la alfombra roja con un vestido blanco de la firma Schiaparelli con un diseño de lo más original que nos ha dejado bastante descolocados, ya que no va con el estilo de la actriz.

Reese Witherspoon en la premier de 'Surface' GTRES

El vestido, de corte por encima de la rodilla y hombreras marcadas, se ceñía a su silueta marcando cada curva, pero era el diseño de pedrería el verdadero protagonista de la prenda, simulando unas costillas, la pelvis y el fémur.

En las últimas temporadas, Schiaparelli ha apostado por reflejar el cuerpo femenino en su totalidad, incluyendo incluso los huesos. Este diseño tan atrevido y moderno desentona en el armario de Witherspoon, que tira más hacia los diseños más glamurosos y clásicos, como pudimos ver hace una semana en el preestreno de La chica salvaje.

Para aquella ocasión, la artista se decantó por un vestido de tirantes en un rosa Barbie de la colección de Primavera/Verano 2022 de Emilia Wickstead, que habría enamorado a Elle Woods, su personaje de Una rubia muy legal.

Reese Witherspoon en el preestreno de 'La chica salvaje'. GTRES

Como vemos, se trata de dos estilos completamente diferentes, mientras que el primero es muy sofisticado y arriesgado al mismo tiempo, el segundo es más dulce y romántico. Ni el peinado ni el maquillaje corresponden a la misma estética, haciendo una decisión bastante arriesgada.

Puede que Petra Flannery, su estilista, esté renovando el armario de Reese Witherspoon y busque una imagen más poderosa y fuerte, dejando a un lado los looks 'naive' de la actriz o simplemente esté experimentando con diferentes estilos para crear un gran impacto. Esto último sin duda es lo que ha conseguido con creces.

