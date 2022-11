14 'top models' se convierten en musas en la nueva edición del calendario Pirelli 2023

Desde hace unos años, el calendario Pirelli ha sufrido una completa y absoluta transformación. En sus orígenes, las mujeres que aparecían en cada uno de los meses del año lo hacían en actitud muy sugerente y con escasa ropa, todo bajo una mirada masculina que las reducía a un mero objeto sexual.

No obstante, con el paso del tiempo esta visión carcunda de la mujer ha ido desapareciendo del codiciado y prestigioso calendario y, sin perder su esencia, ha dado paso a fotografías glamurosas y desnudos artísticos, con más sensibilidad y buen gusto.

Desde su primera edición en 1964 hasta hoy, Emma Summerton es la quinta mujer que firma el calendario y para el 2023 se ha convertido en la encargada de captar con su cámara a 14 grandes mujeres que la han inspirado durante su carrera.

Emily Ratajkowski para el calendario Pirelli 2023 Cortesía

"Para el calendario he querido volver a la raíz etimológica de la palabra musa. En su origen, la musa representaba al propio artista en busca de inspiración", explica Emma Summerton, afirmando que "le fascinan las mujeres que hacen cosas extraordinarias y creativas, mujeres que me han inspirado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida, empezando por mi madre. Personas de las que he aprendido mucho: escritoras, fotógrafas, poetas, actrices y directoras. Por tanto, mi idea consistía en rendir homenaje a estas mujeres extraordinarias y crear un mundo en el que representarlas".

El Calendario Pirelli 2023 reúne 28 instantáneas de 14 modelos retratadas con el estilo onírico que distingue a la obra de Summerton. La elección de estas mujeres no fue fruto del azar. Cada una de ellas tiene afinidades con la musa a la que estaba destinada a representar. "En mis fotos, la frontera entre el papel que representan las modelos y lo que realmente son no está definida, y todo se funde en un realismo mágico", explica la fotógrafa.

Así, por ejemplo, tenemos a Emily Ratajkowski, que además de supermodelo también es escritora; Karlie Kloss, modelo, pero también amante de la programación; Ashley Graham, que en el calendario representa a la activista, conocida por sus batallas en apoyo de la positividad corporal, y Bella Hadid, que en esta historia contada mediante fotografías es un duende.

Ashley Graham para el calendario Pirelli 2023 Cortesía

En esta nueva edición, Pirelli continúa con su apuesta feminista eligiendo a fotógrafas que nos traen una visión diferente de la mujer, actualizando el concepto de sexy y dejando una visión más intimista de la sensualidad. En este nuevo trabajo de Emma Summerton, la artista se ha rodeado de mujeres que son más que una sonrisa bonita, demostrando que hay cosas más importantes que el cuerpo.

Las 14 grandes mujeres y modelos protagonistas del 49º Calendario Pirelli

