Todas somos Chenoa

El domingo 28 de mayo entre todas las noticias sobre las elecciones y los resultados electorales llegó a mí una información que nada tenía que ver con todo eso: Chenoa será la presentadora de Operación Triunfo 2023.

Un oasis en medio del desierto, la luz al final del túnel, la constatación de que no ganar también tiene cosas buenas (quedó cuarta en OT 1). Cómo no se les había ocurrido antes. No sé cómo lo va a hacer. Se me ocurre que muy bien. Es lista, descarada, tiene desparpajo, presencia y sobre todo y más importante: sabe de lo que habla.

Fue a la rueda de prensa de la presentación de la nueva edición del concurso (que se emitirá en Amazon Prime Video) enfundada en los vaqueros que hace 22 años llevó en el casting de OT 1. Como un guante le quedaban, que nos gustasen más o menos ya es otro tema. Está radiante, se la veía contenta.

Que Chenoa vaya a ser la nueva presentadora de OT significa muchas cosas: que la productora (Gestmusic) apuesta por una mujer, después del fiasco de Pilar Rubio en aquella ‘acelerada’ OT 2011 (se la quitaron de en medio rápido a tenor de los paupérrimos datos de audiencia); que le dan la oportunidad a alguien que conoce las tripas del programa y se puede poner en la piel de los concursantes, y que elegir a la ex concursante es elegir a tu vecina, a tu prima o a tu amiga. A fin de cuentas todas hemos sido Chenoa en algún momento. Le auguro todo lo mejor y por supuesto también se lo deseo. Se va a consolidar una estrella.