El consejo que Chenoa siempre le daba a Rosa López en 'Operación Triunfo' y que tenía que ver con el dinero

La cantante Chenoa cierra un círculo vital con su regreso a Operación Triunfo, donde fuera concursante hace ya 22 años. Lo hace en calidad de presentadora y en un momento vital en la historia del formato: su paso de la tele lineal a una plataforma, a Prime Video, donde se emitirá después del verano.

La artista ha contado en rueda de prensa muchas anécdotas y como afronta este nuevo reto. Ha aparecido con vaqueros y chaqueta de cuero, un look nada casual. "Los pantalones son del casting de OT, no me los había vuelto a poner", explicaba la cantante, emocionada, pues ha "cerrado el círculo". "Resulta que me entran los pantalones, ha sido una premonición".

"Estoy muy parida por Operación Triunfo, en tele y en música, que son las dos cosas que en estos 20 años he intentado aprender a hacer", explicaba la presentadora.

"Me he dejado conocer, no tengo filtro para bien o para mal", explicaba sobre su personalidad y avanzaba que va a "empatizar muchísimo con el concursante", pues es la primera presentadora de OT que ha sido concursante.

Los concursantes van a recibir del jurado mensajes que para su edad se hacen muy grandes y mi cara como presentadora será la de 'bájale, que son muy pequeños'", explica Chenoa.

"Voy a contar con dos bazas, hacer caso a los que mandan y tirar de mi naturalidad, esas dos cosas siempre me han funcionado", explicaba sobre cómo se va a enfrentar a un gran formato como este.

"Soy muy natural, no llevo bótox ni ácido hialurónico, soy muy gestual, si algo me parece regular levanto la ceja mucho", aclara con humor.

Hay una clara diferencia entre el OT de Chenoa y el OT actual: entonces no había redes sociales. "Los concursantes de ahora han crecido mirando otra pantalla y con las redes sociales, pero eso no significa que tengan que aguantar todo lo que les llegue", reflexionaba Chenoa.

"Es muy interesante que haya muchas formas de ser. Y si hay alguien con quien no encajas, no pasa nada, ve donde te sientas como en una tribu. Es muy nutritivo que haya muchos colores, que se opine diferente, pero desde el debate, la charla, no desde el odio", dice Chenoa sobre los comentarios que pueden llegar de los distintos concursantes.

La cantante rememoraba cómo fueron sus días en la Academia de Operación Triunfo: "Ir y que me hicieran la colada, la comida... y tener una semana entera para aprender una canción con profesores, que eso a mí fuera me costaba una pasta... fue maravilloso", recordaba Chenoa, que por aquel entonces tenía dos trabajos para ganarse la vida.

"Si algo funciona es mejor no cambiar mucho. Cuando estaba dentro no enterarme de nada me hacía focalizarme. Los aplausos lo mirabamos mucho por qué a este le aplauden más fuerte, a él le gritan más que a mí'. "Cuando estábamos dentro yo siempre le decía a Rosa 'aprovecha las clases, que fuera son muy caras'", rememoraba divertida Chenoa.