Para Elisa

Me imagino los nervios en el estómago sabiendo lo que iba a hacer cuando tomara la palabra. Un 9,28 es la nota que ha hecho a Elisa Lozano merecedora del reconocimiento como la alumna con la nota más alta de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. No ha disfrutado de 'ese premio', que ha asegurado no querer, lo cual me produce una gran pena porque me parece injusto que tu momento de gloria no sea para agradecer y darte un baño de multitudes absolutamente merecido.

Ha hablado de sus profesores, de sus compañeros, de su madre, de la información, de la desinformación y de criterio. No ha hablado de esfuerzo, de su nota media tras cuatro años de carrera o de su vocación (le gusta mucho la fotografía y trabaja como asistente).

¿Sabría Elisa lo que iba a decir en el estrado o habrá improvisado? ¿Le habrá dado muchas vueltas a su discurso? ¿Lo habría comentado con amigos y amigas, o con su madre, o lo mantuvo en secreto hasta que llegó el momento de hablar?

Sea como fuere Elisa es una mujer valiente. Ha antepuesto una protesta que ha podido escucharse en radios, televisiones y redes sociales de toda España (seguro que fuera de España también), gracias a que ha sacrificado su momento de gloria. Nunca un expediente académico llegó tan lejos. ¿De cuántos alumnos con el expediente más alto de esa u otras facultades sabemos el nombre? Elisa ¿De cuántos alumnos con el expediente más alto de esa u otras facultades sabemos la nota? 9,28.

Pueden estar o no de acuerdo con el mensaje de Elisa, pero lo que debería ser absolutamente universal es el reconocimiento de su mérito, más allá del académico. Apoyarse en ese atril impone; hablar por encima de abucheos, aplausos, risas y vítores impone; pero lo que más impone de todo es ver a una mujer de 23 años con las ideas tan claras y el arrojo de defenderlas en semejante tribuna. ¿Que estaba nerviosa? Claro, y quién no.

