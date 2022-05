Hablamos con Sandra Sánchez, considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino. Posee la Triple Corona (Campeona de Europa, del mundo y olímpica) y prácticamente todos los títulos a los que aspira una karateca (solo le falta ganar los Juegos Mundiales). Pero, sin duda, su posesión más preciada es su forma de ser, su energía y esa sonrisa que no pierde durante toda la entrevista. Acaba de recibir un nuevo reconocimiento: el premio Top Women in Sports a figura del deporte, unos galardones creados por Women's Sports Institute en colaboración con 20minutos.

Charlamos con ella justo antes de irse a disputar la que será su penúltima competición: el Campeonato de Europa.

-Aparte de todos los títulos deportivos, que son prácticamente todos los que hay, eres Premio Nacional del Deporte y hasta has entrado en el libro Guinness de los Récords por tu número de medallas en el circuito mundial. ¿Qué te queda por hacer en el ámbito deportivo?

Yo no sabía exactamente cuándo dejar de competir y quería encontrar una manera de hacerlo bonito y hacerlo especial. Ganar el Europeo, los JJ.OO. y el Mundial en el mismo año fue súper bonito, deportivamente es lo máximo pero… no había público. No quería despedirme sin hacer la kata para la gente que me da tanta fuerza y tan buen rollo. Este año lo que he querido es ganar el Campeonato de España (lo ganó en marzo), porque podían viajar todos mis amigos, la familia…; el de Europa, porque es el último que viajo con todo el equipo nacional (es en una semana), que es mi otra familia; y luego los Juegos Mundiales (julio, en Birmingham, Estados Unidos). Así me despido de los tatamis, de rivales, compañeras, amigas… Además, los Juegos Mundiales es el único campeonato que no he ganado, a ver si lo consigo.

-Te retiras por edad, por cabeza…

No hay una sola razón, es una suma de todo. Es el momento, hemos salido del programa olímpico y no se puede vivir del kárate. Tengo que encontrar mi forma de vida. He hecho lo que quería hacer en el momento que quería. He vivido al 100% mi sueño. Quiero despedirme de una forma bonita y vivir el kárate de otra forma. Quiero enseñar, dar seminarios, viajar por el mundo y trasmitir todo lo que yo he aprendido con el kárate.

-Tengo la sensación de que hasta que un deportista no gana una medalla olímpica no somos conscientes de todo lo que ha hecho antes… ¿Te ha pasado?

La visibilidad que tienen unos juegos no la tiene nada, ni un Mundial, ni un Europeo ni nada. Las Olimpiadas multiplican tu visibilidad por 1000. Y más ganando un oro. Hay que aprender a gestionar eso porque se multiplica tu vida social, los eventos y hay que aprender. Nadie nace sabiendo todo eso.

Mensaje de Sandra Sánchez en el Día Mundial del Cáncer de Mama IG @sandrasankarate

-¿Hay que estar mentalmente muy preparada para asumir toda esta ‘fama’?

Sí. Primero hay que estarlo para ganar unos Juegos Olímpicos. Es una final olímpica y las dos somos muy buenas y lo que determina aguantar esa presión, hacerlo bien… es la cabeza, estar mentalmente preparada y saber gestionar todo eso.

Los tres meses después de ganar esa medalla para mí fueron los peores a nivel mental poque tenía en noviembre el Campeonato del Mundo. Tenía el reto de ganar el Europeo, las Olimpiadas y el Mundial el mismo año, tenía que seguir entrenando al mismo nivel pero tu vida social se ha multiplicado por mil. Tienes que estar en eventos y disfrutar de lo que supone que es ese oro. Pero yo soy muy autoexigente y no quería llegar al Mundial y hacerlo regular. Tenía la sensación de que no llegaba a todo, no atendía bien a todo el mundo, llegaba cansada a los entrenamientos…La cabeza manda más que el cuerpo. Tuve que aprender a decir que no.

-¿Y cómo entrenas la mente?

Tengo muchos compañeros que sí tienen psicólogo deportivo. En mi caso, mi pareja, Jesús, es mi entrenador y el seleccionador nacional. Comparto con él las 24 horas. Me pone la cabeza en su sitio cuando tengo pajaritos. Mucha gente dice que eso puede ser complicado como pareja pero para nosotros es todo lo contrario, él es mi ancla, es lo que me ayuda a tener la cabeza en mi sitio.

Jesús conmigo también aprendió que no funciono como pone en los libros. Mi cabeza va a otro ritmo y me dice que es mejor dejar mi cabeza en libertad ya que eso es lo que me funciona a mí a nivel competición.

Sandra Sánchez se abraza a su entrenador y pareja Jesús del Moral. GTRES

-¿Cómo concilia una deportista de alto nivel?

El año pasado, después del Mundial y los Juegos Olímpicos empecé a vivir en casa y a entrenar en casa, pero toda la preparación de los JJ.OO. fue en el centro de alto rendimiento y ahí es verdad que renuncias a todo. El fin de semana que tienes libre, cada dos meses, intentas que todo el tiempo que pasas con los tuyos sea de calidad. Con mis sobrinos, mi familia… Juego con mis sobrinos como una niña más. Cuando llegan fechas como cumpleaños, día del padre…te da pena porque siempre estás fuera, pero intento compensarlo cuando sí estoy y convertir cualquier día en un día de la madre o en un cumpleaños.

Como deportista tengo la responsabilidad de dar a conocer nuestro deporte

-He leído que a veces te has sentido tentada a dejar a competición, no el kárate. ¿Qué te hizo no dejarla?

Buena pregunta. En realidad es como una sensación en tu interior que te dice que te falta algo por hacer, yo sentía que me faltaba algo. Siempre estaba esa sensación por dentro que me decía que tenía cualidades para hacer algo importante y esa sensación, esa llama, hubo tiempo que daba muy poquito fuego pero siempre estaba encendida y al final se hizo grande para llegar hasta hoy.

-El kárate no estará en las próximas Olimpiadas, ¿desde las federaciones de los diferentes países se están haciendo algún esfuerzo o iniciativa para que esto se revierta en 2028?

Sí, la federación mundial está trabajando. Los datos de Tokio fueron muy buenos a nivel de visibilidad y todo eso que suma. Como deporte cumplimos con todo. Hay un trabajo ahí de dar visibilidad, de hacer un proyecto y de trabajar para estar en los siguientes JJ.OO. de Los Ángeles 2028. Como deportista, independientemente de que la federación te pida que estés en ese proyecto, tengo la responsabilidad de dar a conocer nuestro deporte. Por otro lado el apoyo delos medios es fundamental para cuando el COI vuelva a plantarse esta cuestión.

-De pequeña tus padres te apuntaron a baile y tú lo cambiaste por kárate. ¿Cómo podemos luchar contra este sesgo de género, contra los tópicos…?

Mis padres lo hicieron con toda su buena voluntad. Es verdad que en cuanto les dije que quería ir a kárate ellos me apuntaron enseguida pero en el gimnasio sí que es cierto que solo estábamos otra niña y yo. Ahora lo pienso y digo: ¡eran todo niños!

Este espacio que me dais los medios de comunicación sirve no solo para que los niños o niñas aprendan karate, sirve para que los papás reflexionen. Yo recibo muchos mensajes que me dan las gracias por los vídeos que subo y por la imagen que trasmito a través del kárate. Eso es super importante pero aún queda llegar a ese punto en el que los papás dejen de asociar unos deportes a chicas y a otros a chicos.