Lauren Groff, la escritora que enamoró a Obama: "Cualquier escritor que te diga que no es político, está siéndolo"

Hablamos con la autora de ‘Matrix’, el libro que el ex presidente de los Estados Unidos tanto admira, sobre cómo escribir acerca de una mujer feminista en plena edad media, el curioso vínculo entre la vida eclesiástica y Gran Hermano y la necesidad de tener esperanza.

La escritora Lauren Groff, aclamada por el mismísimo Barack Obama, recupera en su novela ‘Matrix’ (Lumen) al personaje histórico poco conocido María de Francia, un icono femenino obligado a abandonar la corte a causa de su rebeldía. La joven asume el rol de priora en una maltrecha abadía en la que crea su propia micro revolución valiéndose de la sororidad y del feminismo. Esta lucha por la libertad y la autonomía en un mundo ciertamente hostil para las mujeres no es, desafortunadamente, tan lejano como nos pudiera parecer, pero a la autora no se le antoja extraño el que la situación de un personaje de la Edad Media tenga tanta relevancia en la actualidad.

"La historia es cíclica y hemos tenido períodos de retracción que no podemos olvidar hemos logrado dejar atrás. Es importante ver que somos capaces de superarlo todo, y es algo que hay que recordar para no caer en un espacio negativo en el que tiramos la toalla y decidimos no intentar cambiar las cosas", explica la autora, cuyo mensaje esperanzador y optimista está presente también en una de las frases del libro: "Quiero estar aquí y demostrar que, en cualquier lugar, la felicidad es posible".

Feminismo hace nueve siglos

De Matrix se ha alabado la forma en la que consigue ambientar una historia feminista en el siglo XII, pero ella no cree que su escrito pueda ayudar más allá de la reflexión. "Creo que la ficción no es una herramienta política, pero puede describir y comentar lo que ocurre. Todos los escritores incluimos nuestra ideología en nuestra obra. De hecho, cualquier escritor que te diga que no es político, está siéndolo", asegura. Su personaje, María de Francia, desafía las normas políticas, las estructuras sociales, los dictados morales y eclesiásticos y defiende el deseo y el poder femenino en una época especialmente hostil, y queda claro así que el sello de Groff está muy presente en esta historia que será llevada a la pequeña pantalla de la mano de la guionista Heidi Schreck.

La fascinación de Lauren Groff por María de Francia nace en la universidad, donde se dio cuenta de la escasa información que existía de la poeta. "Nadie sabía nada de ella, porque en esa época las mujeres eran ninguneadas y a no ser que gozaran del beneplácito de un hombre, nunca podían poner su nombre en sus obras. Yo quería saber más de esa voz tan poderosa y me frustré porque no podía conocerla más allá de su trabajo. Intenté no inventarme nada para crear el personaje, pero a la hora de escribir sobre su vida, por supuesto, tuve que hacerlo", asegura Groff, que se atreve a escribir sobre una mujer lesbiana en plena Edad Media.

"Creo que la película ‘Benedetta’ y el libro tienen una fuente común, y ambos nos inspiramos en esa monja que tuvo tantos problemas con la Iglesia por sus relaciones lésbicas. Yo quería que María mostrara su deseo porque es una mujer muy física que está sedienta de vida, y por eso consideré necesario hablar de sexo. Me gustaba la idea de que el sexo no estuviera condicionado por las normas, que además eran creadas por los hombres de la época. Se trataba de clérigos que no estaban destinados a tocar ni a pensar en las mujeres, y por lo tanto no tenían idea alguna ni de la fisiología, ni del deseo femenino. Creo que pensaban que si no había un pene de por medio, no se trataba de sexo, y es algo que resulta casi irónico, porque esa idea es la que les daba a tantas mujeres libertad para tener relaciones entre ellas".

La estadounidense admira profundamente a una historiadora colombiana que investiga en la historia para encontrar a quienes han sido borrados de ella para reanimar sus historias haciendo uso de la imaginación. Eso es algo que a su vez la propia Lauren hace con el personaje de su novela, una mujer silenciada e invisibilizada, como tantas otras, por la cultura. "Es una forma de democratizar la historia, pues ha sido contada por hombres heterosexuales blancos", asegura Lauren, cuyo siguiente escrito, aún pendiente de fecha de publicación, le ha ayudado a comprender cómo hemos terminado así. "Creo que no hemos interpretado bien el génesis de la Biblia", dice tajantemente Groff, que de pequeña sí era religiosa.

Para escribir Matrix, la escritora pasó unos días con las monjas benedictinas en una casa apartada en pleno invierno en Connecticut en la que le hicieron ver que su vida eclesiástica podía ser, el cierto modo, una suerte de Gran Hermano… “Hablé con ellas sobre los retos que implica vivir entre tantas mujeres juntas, y me aseguraron que no es sencillo, porque conviven personalidades muy diferentes que al no poder abandonar el lugar, se exacerban. Sin embargo, se quedan ahí, porque creen en Dios, por lo que tienen un objetivo superior. En mi caso, en cambio, la literatura es mi religión”.