"Vine aquí creyendo que no era curiosa y ahora me doy cuenta que sí lo soy, porque cuando no sé resolver algo averiguo cómo hacerlo de forma creativa". Suelo escuchar palabras parecidas; esta vez pertenecen a Maribel, una mujer que asistía a un evento organizado por "Mujeres Bellas" al que fui invitada. Mujeres Bellas es un espacio creado por cuatro bellas inspiradoras donde se reúnen mujeres que quieren vivir de forma más plena y consciente, sacando a pasear a su niña interior, por lo que parecía natural que esa niña reivindicase su curiosidad como gran fortaleza. Y ahí entraba yo. En dicho encuentro, Maribel nos contó que durante una época trabajó en un centro de apoyo a víctimas de violencia de género y una de sus misiones pasaba por inspirarles confianza en sus posibilidades: si mostraban curiosidad, aprenderían y esto les haría libres, ya que no dependerían de otras personas. Pero la mayoría, explicó Maribel, estaban paralizadas. Natural, una piel tan lacerada necesita suturas más firmes y por más tiempo.

Para el resto, sepamos que el miedo bloquea a la curiosidad en igual forma que la curiosidad desactiva al miedo, la clave está en decidir a cuál de ambas expresiones dotamos de poder porque la energía resultante nos invadirá.

Casualmente, un día antes hablaba con Anna Soler-Pont sobre la experiencia de acoger una familia ucraniana en su casa y las reacciones de cada uno de sus miembros: mientras la madre pasa horas congelada frente a la pantalla del móvil, devorando series rusas, los hijos se abren al mundo con el asombro propio de la infancia. Caso especial es el de la hija mayor, una adolescente de diecisiete años y según la madre un caso perdido, una inadaptada con pocas posibilidades de aportar algo sustancial a la vida. A Anna, escritora y agente literaria que recorre el mundo izando puentes entre el talento y quienes lo buscan, el apocalíptico juicio materno le enervó porque "nadie puede decir delante de mí que una mujer no sirve para nada", así que se afanó en despertar el interés de la adolescente hacia temas que le fuesen atractivos, convencida que a partir de ahí llegaría lo demás.

En efecto, la curiosidad florece cuando algo nuevo, distinto, atrapa nuestra atención. Primero posamos la mirada en aquello que nos cautiva, activando las áreas del cerebro encargadas de la memoria, el aprendizaje y la recompensa, y a continuación nuestra mente entra en una efervescencia tan productiva que va archivando conocimientos casi sin esfuerzo. Este proceso tan clarificador que investiga una rama de la neurociencia llamada neuro-curiosidad, resume la práctica de los buenos maestros: estimular las ganas de aprender de sus alumnos y alumnas haciendo sexys hasta las materias más áridas.

Así descubrió Anna que la niña, además de apasionarse por el arte, está dotada de gran talento por lo cual lleva meses matriculada en un par de escuelas de arte, además de estudiar lo que cae en sus manos. Esa adolescente conflictiva, con marcas de autolesiones en los brazos, que llegó a España sin entender el idioma, ya conversa en catalán, castellano e inglés. Toma el tren sola para desplazarse a Barcelona y rastrear en la ciudad los rastros de Gaudí o Picasso, y anhela seguir progresando en su formación. La curiosidad por aprender ha dotado a sus pocos años de una seguridad que no podía imaginar cuando el miedo solo le daba energía para impulsar un pie delante del otro. A través de la curiosidad ha encontrado el camino hacia su libertad.

Ni tú ni yo entendemos las tretas del destino para llevarnos hacia la condena o la redención, el logro o la pérdida, pero hay algo cierto… si nos enrocamos en nuestro círculo de confort sin abrirnos al mundo y explorarlo, si no aprendemos algo nuevo cada día, serán otros quienes lo hagan por nosotras. Recuerda que allí donde dirijas tus preguntas y actives tu curiosidad, te encaminarás.

