¿Otra venganza? Kim Kardashian hace de la moda su Bizarrap particular

Ha contratado al diseñador de la marca de su ex (Kanye West antes y ahora Ye, ya que cambió su nombre) para hacer el estilismo de la nueva campaña de su marca, Skims, que ha sido inmortalizada por un fotógrafo de confianza de Ye… ¿El resultado? Ha hecho de Skims la versión asequible de Yeezy, demostrando que para facturar, ella ni llora, ni habla.

Mientras que Shakira y Miley Cyrus están triunfando en el universo musical al haber hecho de la venganza la clave de sol de sus temas, Kim Kardashian ha preferido a lo largo de este tiempo no hablar jamás mal de su ex marido, el rapero Ye. "Yo tuve al mejor padre del mundo y por eso tengo recuerdos maravillosos, y eso es lo que quiero para mis hijos. Siempre que podamos mantener así las cosas, voy a luchar por para que todo siga así. Si ellos no saben lo que se está diciendo o lo que está pasando… ¿Por qué les voy a trasladar esa energía negativa? Estamos hablando de cosas muy serias de adultos, no están listos para asumir esos asuntos. Cuando lo estén, podremos hablar y estaré preparada pero hasta entonces, quiero que vivan una vida lo más normal posible", explicó en una íntima entrevista en un podcast.

Lo que no comentó es que su revancha está siendo ejercida de una forma mucho más sutil y realmente rentable, porque Kim también se ha subido al tren de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y ha decidido que su propia marca, Skims, se convierta en la nueva Yeezy, la firma de Ye, que no vive sus mejores momentos.

Kim ha contratado al estilista de confianza de Ye, conocido por crear looks en los que las capas son clave y que son los que han marcado hasta ahora la estética de los diseños de Yeezy. En su perfil de LinkedIn Greg Ross figura aún como diseñador de la marca de Ye, e incluso él fue el responsable, cuando el rapero presentó su nuevo álbum, de confeccionar para la presentación una chaqueta negra de látex junto a la marca BustedBrand. En definitiva, Greg es quien ha hecho que Yeezy sea una marca conocida por esa construcción estética a base de capas y por esas tonalidades que son las que tanto caracterizan a su vez al armario de Kim Kardashian. Ella, en pleno revuelo, ha aprovechado para hacerse con los servicios de Greg y con los del fotógrafo Noah Dillon, que también ha trabajado junto a Ye en multitud de ocasiones.

El silencio es el nuevo privilegio

"Skims se basa en las ideas de Yeezy. Tuve que hacer uso de mis relaciones en la moda para poder ayudar a Kim y que así la gente adecuada llevara la marca de Kim", dijo Ye enfurecido en una entrevista radiofónica. ¿La respuesta de Kim? El silencio, que es el nuevo privilegio. Los diseños utilitarios definen tanto al universo estético de Skims como al de Yeezy, y la empresaria ha sabido apostar por sesiones de fotos que recuerdan a las que en 2015 transgredieron la moda de la mano de la marca de su marido, cuyas deportivas junto a Adidas, por cierto, así como sus ‘slides’, han sido en muchas ocasiones el calzado elegido para las modelos de Skims e incluso por las Kardashian, que hasta hace poco seguían llevando sus creaciones. Sin embargo, en esta nueva era, y tras haber lanzado esta nueva colección que es el más puro reflejo de la marca Yeezy, las modelos llevan botas ajenas a Yeezy y por su parte, Kim ya ha sido vista luciendo deportivas de Travis Scott x Nike, por lo que ha dejado claro, sin tener que hablar de nuevo, que se ha desvinculado totalmente de Ye.

Tampoco recurre ya a su asesoría estética. Aunque reconoce que fue él quien le ayudó a formar su nueva imagen, en el reality hemos visto cómo ha luchado por crear una estética en la que su ex no está involucrado. Y fue entonces cuando una imagen en la que Kim lucía unos controvertidos 'pantashoes' de Balenciaga con un top de llamas se convirtió en la mofa favorita de los fans de Ye, que aseguraron que ahora que Kim no contaba con su asesoría estética, estaba perdida en cuestiones de moda. "¿Sabéis lo que pasa? Que precisamente ese es uno de los outfits que él había escogido. Si lo hubierais sabido, habríais dicho que era el look más increíble del planeta, ¿verdad?", dijo mirando a cámara en su reality.

Kim ha empleado la moda para hablar. Se ha desvinculado de Ye y se ha apropiado de sus trucos de estilo para llevarlos a su marca, que ahora es el reflejo de los diseños de su ex pero a precios asequibles, por lo que se agotan en cuestión de minutos cada vez que salen a la venta. Para alejarse de Balenciaga tras haber sido también la marca víctima de la cultura de la cancelación, ahora vive una nueva fase estética en la que los vaqueros y las camisetas de grupos de música son su neo uniforme.

Captadora de esencias

Kim Kardashian no necesita despotricar contra su ex marido: le basta con contratar a sus aliados en la moda para demostrar que ella puede construir su propio imperio a imagen y semejanza del suyo, pero en una clave mucho más democratizada y asequible y por si fuera poco, sin ese aura esnob que caracterizaba a la firma de Ye. Por eso ha sabido hacer de Skims una marca ‘captura zeitgeist’ (que captura el espíritu de la época) que en el futuro servirá para saber qué es lo que estaba ocurriendo en la cultura pop en cada momento. ¿Que el mundo se volvió loco porque Kourtney Kardashian y Megan Fox eran amigas y tenían parejas de estética similar? Kim se apresuró y las contrató como modelos para la marca, que al igual que Zara, no recurre nunca a publicidad pagada en las revistas. ¿Que las actrices Simona Tabasco y Bea Granno han triunfado gracias a 'The White Lotus 2'? Ambas son la nueva imagen de la firma.

La actriz Simona Tabasco en 'The White Lotus' (2T, HBO Max) Cinemanía

Kim no necesita el OK de nadie, sino su propio instinto, y si ella no merece que Shakira lance una nueva versión de 'Las de la intuición', que baje Dior y lo vea.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.