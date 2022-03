"Me sienta fatal el estereotipo de mujer guapísima para hacer las entradillas desde un campo de fútbol"

Paloma del Río es una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo, además de un referente para muchos y muchas jóvenes periodistas. "No me consideraba yo referente para nadie pero va a ser que sí lo soy porque me lo dicen mucho y últimamente me han dado varios premios y reconocimientos"

Hablamos con ella con motivo de su participación como jurado de Top Women in Sports, el primer ranking del deporte femenino en España puesto en marcha por Mujer.es, 20minutos y Women's Sport Institute

¿Cuánta falta hacen iniciativas de este tipo? Muchísima. Nunca son demasiadas. Siempre que se habla de influencia en el deporte, siempre que se hacen listas, que se dan premios... Se asocia a deporte masculino, por eso son tan importantes estas iniciaticas, para visibilizar la labor de las mujeres en todos los ámbitos del deporte, no solo dentro de la cancha.

De ese ranking que reconoce a 50 mujeres, resultan seis ganadoras en diferentes categorías, una de ellas es ‘periodista deportiva’. ¿Cómo ves la profesión a la que tu te has dedicado toda la vida? Es tremendamente masculina, con lenguaje andrógino, hecho por hombre y consumido por hombres, queda mucho por hacer. Yo siempre tuve claro que quería ser periodista deportiva y mi tutor, cuando llegué a RTVE, alucinaba con mi elección. Siento que he superado barreras, que aunque me cueste creerlo soy referente para jóvenes periodistas. Me sigue sentando fatal que esté tan vigente el estereotipo de mujer monísima para hacer las entradillas desde un campo de futbol porque ese es un trabajo absolutamente secundario que cualquiera puede hacer, no necesariamente una mujer.

"Vemos de una forma muy natural que un hombre pueda entrenar a hombres y mujeres pero a la inversa no".

¿Qué te parece la política de cuotas? Necesaria y debería establecerse en todos los ámbitos. Hay grandes mujeres que no están visibilizadas y que deberían ocupar puestos de responsabilidad. El Consejo General de Deportes incluso asocia ayudas económicas a la presencia de mujeres en las juntas directivas de federaciones y me parece perfecto.

A nivel de entrenadores hombres y mujeres no hay nada de cuotas... No, y es una pena. Vemos de una forma muy natural que un hombre pueda entrenar a hombres y mujeres pero a la inversa no. Una mujer entrenado a hombres no está normalizado. Tiene que haber una apuesta personal, una lucha por conseguirlo a nivel individual pero también una apuesta de los clubes y las empresas.

"A los periodistas que titulan de forma ofensiva hacia mujeres o a los editores que lo permiten les digo: ¿te gustaría que se lo hicieran a tu hija?".

¿Es difícil ser objetiva cuando tienes una buena relación con los deportistas que comentas? Sí, es muy complicado. A mí me pasó que me llevaba muy bien con una gimnasta y me di cuenta de que cuando salía a competir yo sufría así que puse una barrera. Yo soy periodista y tú deportista y se acabó. Cuando se retiran ya es otra cosa.Me llevo genial con Almudena Cid, Gervasio de Fer...

Alguna vez has hablado de los titulares ofensivos hacia las deportistas que te encuentras en prensa... Bueno, es que tengo una recopilación de titulares que no te lo crees. Sobre todo cuando hay unos juegos olímpicos siempre aparece el típico:«Las caras más bonitas de las olimpiadas de Tokio o de donde sea». Hay que cortar por lo sano, no se puede permitir. Yo a los periodistas que titulan así o a los editores que lo permiten les digo: ¿te gustaría que se lo hiceran a tu hija?

¿Qué mensaje les das a las jovenes deportistas de élite? Que se superen a ellas mismas, que se pongan retos basados en sus capacidades, que nunca se comparen con un hombre ni quieran hacer sus tiempos o sus marcas.

