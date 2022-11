Gwyneth Paltrow tiene a alguien que elige los libros que decoran su casa, esa profesión existe y está bien pagada

Libros con sobrecubiertas exclusivas y colecciones elegidas únicamente por su estética definen las estanterías de libros de muchas celebridades. ¿Su secreto? Tras sus bibliotecas existe la (controvertida) figura del curador de libros

Podríamos pensar que a estas alturas, es prácticamente imposible que la excentricidad de una celebridad nos haga echarnos las manos a la cabeza, pero lo cierto es que Gwyneth Paltrow es toda una experta en sorprendernos. Desde sus imposibles listados de regalos navideños hasta su amor por las saunas vaginales (como lo lees), la actriz consigue que nos tengamos que frotar los ojos cada vez que da una declaración. Sin embargo, fue cuando explicó que los libros de su hogar son fruto del trabajo de un curador de libros cuando tuvimos que leer sus declaraciones varias veces. Porque para comenzar… ¿En qué demonios consiste ser un curador de libros? Pues se trata de alguien que decide qué libros quedan bien en tus estanterías."Gwyneth remodeló su casa de Los Ángeles hace años y cuando se trasladó, se dio cuenta de que necesitaba entre 500 o 600 libros más para llenar sus estanterías", aseguró Thatcher Wine, el curador en el que confía Paltrow.

Cada 'kit' de libros se vende por separado

Resulta que no es la única, pues Laura Dern y Shonda Rhimes son algunas de las estrellas de la farándula que también apuestan por esta fórmula para tener una estantería (estéticamente) perfecta. Thatcher Wine es el creador de la empresa Juniper Books, una compañía que se especializa en crear sobrecubiertas de diseño y en vender colecciones de libros según temáticas o incluso colores específicos. Compran los libros a las editoriales, les despojan de sus sobrecubiertas originales y crean sus propios modelos. Un set customizado puede ser tuyo a partir de unos 720 euros.

Juniper Books deja tu estantería tal que así. Eric Hausman

La web de la empresa aclara que para los espacios customizados de libros (han creado, entre otras muchos, la biblioteca del Four Seasons Residences de Austin), el equipo necesita saber las dimensiones de las estanterías: "conocer el ancho, la altura y la profundidad de los estantes es ideal para asegurarnos de que los libros encajen perfectamente", explican; Las temáticas que se desean en la colección: "cuanta más información tengamos, más personalizadas podremos hacer las selecciones de libros", aclaran; y los colores y la estética deseados.

"No hay que sentir vergüenza por tener libros simplemente porque son bonitos. Es algo estupendo el que tus libros estén en las estanterías por muchas otras razones, pero si el único motivo es estético, para nosotros es suficiente", explica Thatcher Wine en su libro, ‘For the love of books: designing and curating a home library’. En esta obra, el autor comparte la visión de Juniper Books y alaba el papel que los libros tienen en nuestra vida. También recuerda la historia de los libros y de las bibliotecas privadas y alaba el aguante de los libros en plena era digital.

Este tipo de servicios es cada vez más habitual, y por ello editoriales como Taschen, Phaidon y Rizzoli lanzan ediciones XXL de obras sobre arte, diseño y arquitectura, así como exclusivas ediciones especiales destinadas en muchos casos a decorar. Taschen cuenta con Edición del Campeón limitada de GOAT, limitada a 1.000 copias, firmada por Muhammad Ali y Jeff Koons, con cuatro impresiones en gelatina de plata y la escultura de Jeff Koons Radial Champs. Pese a costar 12.000 euros, quedan pocas unidades…

Set de libros de Joan Didion tuneados por Juniper Books Juniper Books

Este tipo de servicios es también común en los hoteles más estilosos. "Quienes deciden qué libros hay son los expertos en arquitectura y diseño. En el caso de The Barcelona EDITION, es Gilles-Fleur Boutry, VP of Design at Ian Schrager Company. El diseño y concepto de todos los EDITION está en manos de Ian Schrager, uno de los fundadores de Studio 54. Cada hotel EDITION es un microcosmos de la ciudad en la que se ubica y refleja lo mejor de su entorno socio-cultural. El diseño (los libros se incluyen en esto) es auténtico y respeta los detalles históricos y culturales de cada ciudad. Trabajan con un equipo de expertos en diseño que garantizan que la experiencia del huésped sea genuina desde el momento en el que cruza nuestras puertas", explica el equipo de The Edition.

Guia Assouline de Ibiza Cortesía

La comunidad amante de la lectura de Instagram, conocida como #bookstagram, también cuenta con numerosos perfiles de personas que presumen de estanterías orquestadas según la estética, y las redes son precisamente las responsables de que los libros coloridos de destinos de Assouline no se hayan escapado muy probablemente de tu radar. Su estética es tan reconocible que incluso Zara lanzó una cápsula de moda junto a Assouline inspirada en las portadas de sus codiciados libros. "Creamos esta empresa para ser la primera marca de lujo vinculada a la cultura. Queríamos ofrecer todo lo necesario para tener una biblioteca contemporánea", explican Prosper y Martine Assouline. “Amamos los libros por encima de todas las cosas, pero también queremos expandir nuestra visión para crear todo lo que se pueda esperar de una biblioteca chic y personalizada, desde libros bellos y ediciones especiales hasta accesorios de biblioteca únicos", aseguran.

¿Te parece un disparate contratar a un curador de libros o a estas alturas, ya te esperas cualquier cosa?

