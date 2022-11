¿Qué es una 'midlife coach' y por qué la tiene Cindy Crawford?

Fue en el festival Burning Man en el que Cindy Crawford tuvo una revelación: no era dueña de su tiempo. Desconocemos si fue el calor o la arena los que hicieron a la modelo tener semejante pensamiento, pero fue entonces cuando se preguntó si "quería seguir siendo todas esas cosas para las que había firmado ser de forma inconsciente".

Lo que diferencia a la supermodelo de la mayoría de los mortales es que para resolver esta duda, decidió que del mismo modo que tiene chefs privados y entrenadores personales, lo mejor sería contratar a una 'midlife coach'…. Y por supuesto, recurrió a una que forma parte de los listados de 'Forbes'.

¿Podría estar atravesando la llamada crisis de la mediana edad? No sabemos, lo que tenemos claro es que ha pedido ayda.

Que hace la 'coach' de Cindy

"Una de las cosas de las que me habla es del tiempo. En concreto, cuando me agobio, me hace plantearme de dónde sale el estrés. Soy una mujer planificadora y muy organizada. Soy el tipo de persona que se da a sí misma un tiempo específico para cada actividad. Digamos que termino mi entrenamiento a las 9.30 am y tengo mi primera llamada de trabajo a las 10 am: tengo media hora para ducharme y recomponerme. Si de repente mi marido quiere hablar conmigo, me doy cuenta de que estoy pendiente de mi reloj, me empiezo a obsesionar con que me quedan tres minutos, me enfado y me estreso al saber que ahora no tengo tiempo ni de maquillarme. Nunca se me había ocurrido que quizás tengo que retrasar ese primer compromiso laboral un poco, porque estaba obsesionada con ser eficiente", explica a ‘Haute Living’ sobre los aprendizajes que ha logrado con su coach.

Nunca se me había ocurrido que quizás tengo que retrasar ese primer compromiso laboral un poco, porque estaba obsesionada con ser eficiente

"Las mujeres modernas tienden a pensar que el motivo por el que están siempre estresadas es que no han terminado su listado de cosas a hacer, pero quiero que lo reconsideren. Incluso si lo hubieran logrado terminar, llegarían a casa y seguirían estando agotadas. No es hasta que nos damos cuenta de cómo priorizar el reencontrarnos con nuestra feminidad que lograremos estar calmadas. Tenemos que socializar con nuestras amigas, cuidarnos, apoyarnos, compartir nuestros sentimientos, sentirnos apoyadas por nuestras parejas, abrazarlas y recibir atención de nuestra pareja, porque sin estas cosas, seguiremos sintiéndonos estresadas, y no tiene nada que ver con el listado de cosas a hacer”, explica Victoria Song, coach de Cindy Crawford.

La crisis de la mediana edad y los coaches especializados

La expresión "crisis de la mediana edad" fue acuñada por el psicólogo Elliot Jaques en 1965. El término hace alusión a ese periodo en el que una persona es consciente de su propia mortalidad, pues se da cuenta de que no solo son los demás los que mueren… Sin embargo, muchos expertos reniegan del término al asegurar que se trata de una crisis más que en realidad, puede aparecer en cualquier momento, aunque sí es cierto que los estudios indican que el bienestar psicológico, al ser plasmado de forma gráfica, tiene forma de U: comienzan bien arriba, en la infancia; caen hasta sus niveles más bajos entre los 40 y 50 años y finalmente, vuelven a subir. Por eso se habla de "la curva u de la felicidad".

Victoria Song, Coach de Cindy Crawford Cortesía

En el artículo llamado "Las verdaderas raíces de la crisis de la mediana edad", el periodista Jonathan Rauch señala que un compañero le explicó que esta crisis comienza en algún momento a lo largo de los 40, cuando miras a tu vida y te preguntas si esto es todo. "Termina diez años después, cuando vuelves a mirar a tu vida y piensas: En realidad, está bastante bien".

Pero… ¿En qué consiste realmente tener una coach para la mediana edad? Estos especialistas se dedican a ayudar a las personas que se encuentran entre los 40 y los 50 a retomar el control de sus cuerpos, de sus mentes y de sus vidas sin tener que hacer grandes sacrificios. "Creo que todas las mujeres tendrían que tener acceso a un acercamiento a su cuerpo y estilo de vida llegada la mediana edad. Mi propuesta permite a las mujeres entender los cambios hormonales para que puedan alejarse de dietas yoyo y esas propuestas que conducen a no aceptarse a sí mismas. Porque no solo estamos pasando por la premenopausia y la menopausia, que nos hacen sentir como aliens en nuestros propios cuerpos, sino que estamos también reevaluando lo que queremos ser, lo que queremos hacer y tener mientras nos adentramos en la segunda fase de nuestras vidas. Queremos sentirnos completas, seguras, energizadas, saludables y empoderadas. Queremos construir recuerdos maravillosos y sentir que tenemos un objetivo", explica la 'midlife coach' Claire Davis, que cuenta con un programa llamado 'El método de la mediana edad' que promete una transformación desde nuestro interior.

El programa se apoya en las hormonas, el movimiento, la nutrición, el pensamiento positivo, el bienestar emocional y la mentoría. "Lo principal es que cuando llegamos a la mediana edad necesitamos redefinir lo que es esta crisis. Yo prefiero hablar de una transición. Todos pasamos por ello y se trata de cuestionarnos nuestra identidad. Hemos pasado años trabajando, creando una familia y construyendo un hogar y de repente, miramos al futuro y nos preguntamos si esta es la trayectoria que queremos. Es entonces cuando la gente se siente sola", explica en un programa televisivo ante el furor despertado porque Cindy Crawford haya contratado a una 'midlife coach'. "Podemos preguntarnos qué es lo siguiente, y tener un coach es algo esencial, porque ofrece un apoyo, que es vital en esta fase en la que nos podemos sentir algo solas. Con la menopausia, por ejemplo, nos cambia desde la fisiología hasta la mentalidad y las emociones, por lo que hablar de esto y tener una comunidad para hacerlo es algo muy importante", explica.

En un post de Instagram, Cindy confiesa que lleva tiempo trabajando con la coach Victoria Song para reevaluar la manera en la que nos enfrentamos al tiempo y asegurarse de tener "espacio para respirar". La coach cuenta con el The Alchemy Journey, un programa pensado para poderosas líderes como CEOs, creativas y emprendedoras que quieren llevar sus vidas a un nivel superior y disfrutar de "una evolución acelerada". "Me han pasado más cosas durante tres meses en este programa en los últimos seis años de mi vida", han asegurado algunas de sus clientas.

Cindy Crawford en el evento de Beauty Summit. CindyCrawford/Instagram

En definitiva, los coaches de mediana edad nos invitan a no permanecer ancladas en la zona de confort, a no auto boicotearnos y a poner en marcha un aprendizaje constructivo en el que preocuparnos no solo de nuestras necesidades básicas. Mientras que en América es cada vez más habitual recurrir a la figura del 'midlife coach', con numerosas mujeres que se han especializado en esta disciplina, en España todavía es un espacio algo desconocido en el que sin duda tenemos que bucear. Y tú, ¿te pondrías en manos de una 'midlife coach'?

