Llega una nueva historia, de esas que te vas imaginando mientras lees. Una historia de amor con protagonistas normales, con problemas normales y contada de la misma forma en que tu amiga te cuenta sus cosas. Llega 'Todas esas cosas que te diré mañana' (suma de letras).

Pero esta también es la historia de su autora, Elísabet Benavent. Una mujer que trabajaba de secretaria en una multinacional, algo que, según ha contado ella en muchas ocasiones la hacía “tremendamente infeliz”. Combinaba este trabajo con un blog en el que contaba historias. Un buen día la contactaron por twitter. Era su editor, al que aún no conocía. Y hasta hoy.

Buen ritmo

Este es su libro número 22. El primero, de la saga ‘Valeria’, se publicó en 2013. Si te estás preguntando cómo es posible escribir 22 libros (de unas 500 páginas cada uno) en menos de 9 años, también se lo hemos preguntado a ella. Empezamos por ahí y te invitamos a conocer un poco más a esta prolífica escritora.

¡22 libros! Entiendo que en estos 9 años no has hecho otra cosa.

Partimos de la ventaja de que muchísimos de esos libros estaban ya escritos. Cuando yo publiqué Valeria ya tenía 7 guardados en el ordenador entonces eso facilita muchísimo el proceso.

En ese caso ya no te tienes que enfrentar al proceso creativo desde el principio, solamente a la revisión y eso lo hace todo muchísimo más fácil. Hubiera sido imposible de otra manera.

Te llaman la reina de la novela romántica ¿estás de acuerdo?

A mí me parece un título muy grande. Yo creo que es el género lo que está ahora mismo en una muy buena situación, estamos de enhorabuena todas las autoras de romántica. Creo que además en este país se producen muy buenas novelas en este género.

Y tenemos la suerte de tener escritoras que tocan todos los palos dentro del género: histórica, contemporánea, comedia... hay muchísimos subgéneros dentro y creo que se está haciendo muy bien. Estamos todos remando para que se respete el género y para que, sobre todo los lectores disfruten.

¿Quién ostentaría ese título de reina o rey?

No creo que los géneros tengan un rey o una reina, yo creo que el público es el soberano y decide lo que lee. Mi referente es Marian Keyes. Me divierte. Leo muchísimo thriller, muchísima novela negra, y me gusta mucho la novela intimista.

Hablamos de los protagonistas de esta historia: Miranda y Tristan

Son gente corriente. El personaje de Miranda es muy contemporáneo, es una mujer que ha puesto en duda todas estas cosas que se supone que debe hacer por el mero hecho de ser mujer. Y que se cuestiona lo que le va a hacer feliz o no. Independientemente de lo que la sociedad juzgue. Una mujer enamorada de su trabajo, con una vocación clara. Comparte su pasión por el trabajo por con su pareja, a la que ama, y con sus amigos. Es uan figura femenina que yo veo bastante a mi alrededor. En cuanto a Tristán, he intentado que él sea un personaje no de lo más normal, pero sí 100 por 100 realista, que podamos sentir empatía por él, que miremos a nuestro alrededor y veamos que en nuestra vida también hay gente como él.

'Todas esas cosas que te diré mañana' (Suma de letras) Cortesía

Cuál es el secreto del éxito ¿lo hay?

Creo que el género se sustenta en dos patas que se acercan mucho al lector. Una es la aspiración, es un género que nos permite soñar con una vida que nos gustaría llevar en el futuro. Y luego es un género que bebe mucho de nuestra propia vida, nuestra propia realidad y nos hace sentirnos identificados y acompañados. No es tanto un secreto mío como como una bonanza del género.

¿Eres organizada, ordenada a la hora de escribir? ¿Dedicas un rato cada día?

Soy todo lo contrario de organizada. Soy un agente del caos y además disfruto porque creo que en el caos hay cosas bellísimas. Yo necesito el caos dentro de mis parámetros, pero un caos que pueda controlar.

¿Escribes en casa?

Si estoy concentrada, en casa, y si no estoy concentrada necesito salir a la calle. Al contrario que todo el mundo ¿no? En las cafeterías de alguna manera se crea un ruido blanco que hace que me relaje y que me concentre.

Cuando no escribes o cuando no estás trabajando en las actividades paralelas que conlleva ser escritora ¿Qué te gusta hacer?

Mi madre siempre dice que si se cae el techo de casa no me va a pillar dentro. Me gusta mucho hacer vida social fuera de casa, también dentro. Siempre estoy rodeada de mucha gente. Me gusta pasear, ver Madrid... Pero también necesito mis momentos de soledad y necesito de vez en cuando: un día con un libro, pies al sol en la terraza y sonando un vinilo.

¿Cómo fue la primera vez que te proponen llevar a televisión una de tus historias?

La misma que cuando me contactaron por twitter para ofrecerme publicar mis historias... pensé: “le está pasando a otra persona”. Estaba en Almería, acababa de firmar libros allí, era sábado por la noche y recibí una llamada de la editorial.

¿Estás sentada? Me preguntó.

¿Qué ha pasado? Dije yo.

Acabamos de firmar con Netflix.

Las cosas de palacio van despacio, esto tardó... pero llegó.

La salud física y mental

Para asimilar todo esto que te pasó y te pasa ¿has necesitado ayuda? De alguna forma te llegó el éxito de repente, fue un boom.

Para asumir lo bien que ha ido el todo el tema laboral estoy muy bien rodeada de mi familia y de mis amigos y como soy ‘Sor Angustias de la Cruz’ no hay peligro de que se me despeguen los pies del suelo. Es más probable que no disfrute de lo que me está pasando a que se me suba el éxito a la cabeza.

Sin embargo sí que necesito apoyo para controlar la ansiedad, yo una persona con la ansiedad patente desde muy joven que se agrava con la sobreexposición en redes, las firmas, que son emocionalmente muy exigentes y eso sí que hay que masticarlo y entenderlo porque tú te quieres exigir el 200% y hay un momento en el que en el que te rompes.

Si me preocupo cuando estoy resfriada, si no puedo salir de casa porque tengo fiebre o porque no me encuentro bien no entiendo por qué, si tengo un cuadro de ansiedad, no me preocupo por establecer a mi alrededor las condiciones adecuadas para estar tranquila. Creo que en 2022, que es el año de la salud mental, tenemos que empezar a visibilizar todas estas cosas que no son un tabú y que no significa que estemos chalados ni mucho menos.

Justo coincide que en este momento que hablamos que está sobre la mesa el tema de la baja laboral por la menstruación inhabilitante. Es una propuesta que ha generado bastante debate...

Me falta información para tener una opinión bien formada, he ido picando de aquí y de allá. Creo que es un tema complicado porque lo que tendría que hacerse es dar facilidades para que la gente no trabaje con dolor. Si una persona se encuentra mal debería poder tener un día de descanso, poder teletrabajar (si con eso vale). Nos estamos metiendo una especie de tiranía del vivir para trabajar. Lo que tengo claro es que hay que trabajar a gusto y eso no es trabajar con dolor.

Para terminar ¿Se vive bien siendo escritora?

Yo tengo mucha suerte. El otro día leí en un artículo que hay menos de 150 autores que pueden vivir solamente de la literatura.

¿Y tú lo haces?

Pues tengo la duda de si yo soy yo una de esas personas porque alrededor de la literatura surgen muchas cosas. Por ejemplo, lo audiovisual. Yo ahora mismo soy productora ejecutiva de una serie que está en preproducción. Formo parte del equipo de una productora, tengo colaboraciones con publicaciones, colaboración en redes... Supongo que sí, que soy una de ellas. Vivo de la literatura y no me quejo. A mí me va bien, vivo sola en una casa, que es mía, con 3 gatos y estoy feliz. Cuando me quiero ir de vacaciones, me voy, y cuando quiero tener un detalle con mis padres y hacerles un regalo, se lo hago. A ver, no soy J. K. Rowling pero no me va mal.

Pero tengo claro que este es un mundo muy volátil que se deja llevar mucho por las modas. Sabes dónde estás hoy y no sabes dónde estás mañana. Hay que funcionar con cabeza y los pies siempre en el suelo.