¿Qué es, a quién afecta y cómo se trata el síndrome genitourinario?

La menopausia es una etapa en la que se producen cambios en el cuerpo. Pero, parece que aún es un tema tabú, pues estamos seguras de que no te suena de nada el síndrome genitourinario. A pesar de ello, la mitad de las mujeres sufren sus consecuencias, como afirman desde el Instituto Médico Láser.

Antes de utilizar este concepto, al síndrome genitourinario se le conocía por diversos nombres: atrofia vaginal, vaginitis atrófica o atrofia urogenital, tal y como indican desde el Instituto. La calidad de vida de las mujeres que lo padecen puede mermar, por lo que es crucial saber qué hacer y cómo se puede tratar. ¿Qué opciones habrá?

El síndrome genitourinario y la menopausia

La menopausia y el síndrome genitourinario están relacionados porque son los cambios hormonales los que tienen un impacto en la vulva, vagina y tracto urinario de la mujer. Como seguro sabrás, nuestra zona íntima está condicionada por esos cambios. Esto sucede desde que tenemos la primera regla y, también, después de la menopausia.

Según el artículo Menopausia. Salud genitourinaria, los estrógenos ayudan a que los labios mayores y menores se mantengan elásticos, mientras que los progestágenos incrementan la mucosidad del moco. Por tanto, seguro que ya puedes advertir cuáles son algunos de los posibles síntomas que aparecen con la menopausia y el síndrome genitourinario.

¿Cuáles son sus síntomas?

La sequedad vaginal, irritación y ardor son consecuencia de la falta de lubricación que provoca la disminución en la producción de estrógenos. No obstante, si atendemos al artículo anteriormente mencionado, los cambios hormonales producto de los andrógenos pueden derivar en un crecimiento del clítoris y atrofia de los labios mayores y menores.

Otra sintomatología asociada está la predisposición a sufrir más infecciones de orina, el dolor cada vez que se utiliza el baño e incluso pequeños sangrados al mantener relaciones sexuales. La verdad es que no es una situación muy agradable y puede tener un impacto en tu autoestima importante. Por eso, es crucial que sepas cómo solucionarlo.

La tecnología láser como tratamiento

Las formas más comunes de tratar el síndrome genitourinario son usar lubricantes o someterse a una terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, es la tecnología láser la que puede regenerar los tejidos de la zona íntima para hacer que toda la sintomatología mencionada forme parte del pasado.

El láser es seguro, eficaz y actúa tanto reparando como regenerando los tejidos de la zona genital. Además, incrementa el flujo sanguíneo, algo positivo para que la mucosa pueda mantenerse sana y equilibrada. Sin duda, se trata de un tratamiento que conviene conocer porque marcará un antes y después en la menopausia.

La edad no solo provoca arrugas en el rostro o que la piel de las extremidades como los brazos se vuelvan más flácidas. En ocasiones, nos olvidamos de que nuestra zona íntima también se ve afectada por el paso de los años y de los cambios, como la menopausia. Por lo tanto, no te asustes si tus genitales cambian y esto genera una sintomatología nueva que no te esperabas. Afortunadamente, puede tener solución.

