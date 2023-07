Mastopatía fibroquística, una condición que afecta al 60% de las mujeres

Según la GEICAM (Fundación Grupo Español de Investigación sobre el cáncer de mama), "el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama". Por lo tanto, no es extraño que ante cualquier bulto, cambio o sensación extraña en uno de los pechos, muchas mujeres empiecen a preocuparse y se pongan en alerta. Pero, no todo es cáncer de mama y tampoco los bultos que aparecen son siempre malignos. A veces responden a determinadas situaciones que, aunque molestas, no tienen las consecuencias y tratamiento que un cáncer.

¿Qué es la mastopatía fibroquística?

La mejor definición para esta condición la encontramos en el diccionario de la cirugía de mama del doctor Diego Tomás Ivancich, cirujano plástico y estético, que dice lo siguiente sobre la mastopatía fibroquística: "alteración mamaria benigna que se caracteriza por la presencia de nódulos y puede cursar con mastitis durante el ciclo menstrual".

Lo cierto es que no es una condición de la que se sepa demasiado y, de hecho, seguramente muchas mujeres no la conocen. Sin embargo, como continúa el doctor, "se da entre el 30 y el 60% de las mujeres". Por lo tanto, no se trata de una afección rara, sino que el porcentaje deja claro que es más habitual de lo que en principio parece.

Asimismo, la AECC informa de que un porcentaje elevado de las mujeres diagnosticadas con mastopatía fibroquística se encuentran en plena premenopausia —una etapa de transición en la que aparecen sofocos, insomnio e irregularidades menstruales. Sin embargo, esta no es una condición indispensable para que aparezca la enfermedad.

¿Qué síntomas alertan de esta condición?

La mastopatía fibroquística puede ser sintomática o asintomática. De acuerdo con lo que recoge la revisión Mastopatía fibroquística. Aspectos controvertidos, en el primer caso se suele realizar un seguimiento con ecografías y mamografías para comprobar la evolución de los nódulos, mientras que en el segundo no se va a requerir esta vigilancia.

El síntoma más habitual, cuando la mastopatía fibroquística es sintomática, es el dolor, tal y como afirma la AECC. Desde la Asociación explican que este "puede ser continuo y exacerbarse los días previos al ciclo menstrual o cíclico". Incluso, como mencionaba el doctor Diego Tomás Ivancich, se puede producir una mastitis, es decir, una inflamación en los senos que curse con enrojecimiento, calor y molestia.

¿Se pueden palpar los nódulos de la mastopatía fibroquística?

Al igual que cualquier otra protuberancia en la mama, los nódulos de la mastopatía fibroquística pueden notarse al tacto, lo que puede alarmar a las mujeres. Sin embargo, conviene recordar que esta es una enfermedad benigna, lo que se puede comprobar al "hacer una punción-aspiración con aguja fina y/o biopsia con aguja gruesa", tal y como comentan los autores del artículo de revisión anteriormente mencionado.

Las causas por las que aparece la mastopatía fibroquística no están claras, pero acudir al médico en cuanto se noten los nódulos ayudará a descartar que se traten de tumores malignos y a determinar qué pasos se darán (tratamiento de los síntomas, seguimiento, pruebas, etc.).

En cualquier caso, es importante insistir en que la mastopatía fibroquística tan solo puede incrementar el malestar, pero no aumenta el riesgo de sufrir un cáncer de mama en el futuro. Sin embargo, dado el porcentaje de mujeres al que afecta, es fundamental darle visibilidad.

