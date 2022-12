Estos son los pescados que no puedes tomar durante el embarazo

Cuidar la alimentación durante el embarazo es esencial. Esto te permitirá mantenerte en un peso saludable y estar sana para que tu bebé lo pueda estar también. Sin embargo, hay determinados alimentos con los que hay tener un poco más de precaución.

¿Quiere esto decir que hay que eliminarlos de la dieta? Por supuesto que no. De hecho, en el año 2019, un equipo científico del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), llevó a cabo un estudio que determinó que "con el consumo de pescado durante el primer trimestre de embarazo se observa un efecto sobre la capacidad de atención de los niños mayor".

Esta afirmación realizada por el primer autor del esta investigación, Jordi Júlvez, aclara uno de los beneficios que tiene comer pescado durante la gestación. No obstante, menciona solo el pescado blanco, el azul, el marisco o los crustáceos. Muchos otros pescados están ausentes.

Los pescados con un alto contenido en mercurio

En el estudio mencionado, faltaban algunos tipos de pescado, lo que no sorprende. Pues, como se explica en el Estado actual sobre la exposición alimentaria al mercurio durante el embarazo y la infancia "se recomienda no consumir las especies que presentan contenidos altos de mercurio, como son el pez espada, el tiburón, la lamprea y el atún rojo".

No obstante, aclaran que "en caso de hacerlo, restringir su consumo a una ración semanal/quincenal". Se tendría que incluir, también, en este listado el lucio, tal y como recomiendan desde el Consejo General de Dietistas y Nutricionistas de España.

¿Es el mercurio realmente peligroso?

A pesar de que el mercurio presente en los pescados mencionados siempre se ha señalado como tóxico para el desarrollo de los bebés, esa cierta flexibilidad sobre un consumo menos habitual puede generar dudas. Y es que, un estudio reciente, The benefits of fish intake: Results concerning prenatal mercury exposure and child outcomes from the ALSPAC prebirth cohort, arroja otro punto de vista sobre este tema.

La doctora Caroline Taylor, investigadora principal y coautora, explica que se descubrió "que es probable que el nivel de mercurio de la madre durante el embarazo no tenga efectos adversos en el desarrollo del niño, siempre que la madre esté acostumbrada a comer pescado". No obstante, conviene seguir las indicaciones de los médicos, porque hacen falta muchas más investigaciones para confirmar esto con vehemencia.

Los pescados crudos pueden suponer un riesgo

Además de los pescados ricos en mercurio, el Consejo General de Dietistas y Nutricionistas de España también llama la atención sobre que "se tenga un especial cuidado con las preparaciones en crudo de carnes, pescados o salsas que incluyan alimentos como el huevo, porque cualquier intoxicación puede ser fatal para el feto".

Se refieren, por ejemplo, al sushi que durante los últimos años se ha puesto muy de moda. Las mujeres embarazadas deberían asegurarse de que su preparación es la adecuada, ya que, como explica Paloma Ramos, nutricionista de IVI, conviene tener precaución con el "pescado crudo en general, ahumado o en salazón, así como crustáceos o moluscos crudos, por riesgo de listeria y anisakis".

De hecho, Paloma Ramos aconseja preguntar "en el restaurante si el pescado ha sido congelado a -20ºC durante 24-48 horas". De esta manera, sería seguro poder disfrutarlo estando embarazada sin correr riesgos. Pues, en caso contrario, podría generar una intoxicación que afectase al bebé.

El pescado tiene muchas ventajas para la salud. Sin embargo, durante el embarazo es muy importante seguir las recomendaciones del médico que esté realizando el seguimiento de la gestación y tener precaución con algunos de los pescados mencionados. Sobre todo, con aquellos que son ricos en mercurio o los que se consumen crudos.

