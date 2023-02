El temblor es el síntoma que más se identifica con la enfermedad de párkinson (EP), aunque no es el único. La rigidez o los problemas en el habla también están presentes en este trastorno que afecta a unas 150.000 personas en España, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Sin embargo, un nuevo estudio parece haber descubierto que las mujeres pueden presentar una sintomatología distinta.

La investigación Sex Differences in Motor and Non-Motor Symptoms among Spanish Patients with Parkinson’s Disease se publicó a principios de 2023, y en ella participaron 681 pacientes a los que se les hizo un seguimiento durante 2 años. Las mujeres que formaron parte de este estudio manifestaron diferencias claras con respecto a los hombres con respecto a los síntomas del párkinson.

La depresión, un síntoma del Párkinson

Aunque la mayoría de las personas solo identifiquen la enfermedad de Párkinson (EP) por los temblores, en realidad, hay una sintomatología más amplia que se desconoce. La depresión es un síntoma de este trastorno y en el estudio se descubrió que "las mujeres con EP tienen más depresión".

Como incluyen en la investigación, este síntoma era el doble en las mujeres que en los hombres y la apatía, la ansiedad, la tristeza y la falta de motivación tenían unas puntuaciones muy altas. Por lo tanto, como "en un 40% de los casos la primera manifestación del Parkinson es la depresión", como explica la Sociedad Española de Endocrinología (SEN), es crucial prestarle atención para poder realizar un diagnóstico adecuado.

Fatiga y dolor, otro cuadro que está presente

Además de la depresión, la fatiga y el dolor, en las mujeres también fue más grave y más frecuente, según recoge la investigación. Debido a esto, no es extraño que la calidad de vida sea menor en ellas, a lo que se le suma, como se explica en el estudio que "las mujeres tienen significativamente menos apoyo social, más angustia psicológica y peor discapacidad autoinformada".

Todo esto, acompaña a una falta de autonomía para llevar a cabo las tareas diarias. Aunque la investigación afirma que "detectamos un deterioro de la capacidad funcional en ambos sexos tras los dos años de seguimiento realizado, pero de forma más significativa en las mujeres".

¿Por qué existen estas diferencias?

Hay una razón clara por la que los síntomas del Párkinson no son iguales en mujeres que en hombres y esto se debe a "diferentes actores genéticos, hormonales, neuroendocrinos y moleculares", tal y como se recoge en el estudio, que contribuyen a que se den estas diferencias.

Saber que las mujeres presentan síntomas que se alejan de los habituales es crucial para que puedan solicitar ayuda médica. Pues, la Sociedad Española de Endocrinología (SEN) alerta de que en España hay "un retraso de entre 1 y 3 años en el diagnóstico".

