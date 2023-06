¿Cómo eliminar bolsas y ojeras sin cirugía?

Silvia Giralt Fundadora y esteticista de la Cínica estética antiaging & medicina estética Silvia Giralt

La flacidez es uno de los efectos más acusados del envejecimiento facial y una de las zonas a las que más afecta es a los párpados, provocando un exceso de piel que cae sobre los ojos, así como bolsas, y da aspecto cansado. Por eso, no es de extrañar que muchas personas recurran a la blefaroplastia para solucionarlo, un tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados. Sin embargo, recientemente se ha descubierto un tratamiento que no duele, no requiere pinchazos y ofrece resultados muy similares a esta cirugía. Se trata de un tratamiento que se realiza en cabina en el que se utilizan dos 2 energías: plasma fraccionado, para una microcirugía mínimamente invasiva, y RF Diatermo Contracción (un tipo de radiofrecuencia) para llegar a las capas dérmicas más profundas y a los músculos.

Gracias a ello se mejoran las proporciones faciales y se favorece el tensado, reafirmación y tonificación de la piel. Para conseguir estos efectos se introduce calor en el tejido mientras se provocan masivamente contracciones musculares. Así, se consiguen rejuvenecer los músculos restaurando fibras masivamente y produciendo un efecto inmediato y duradero.

Sin embargo, siempre que se realizan tratamientos estéticos recomiendo complementarlo con un plan de nutricosmética específico, en este caso para el contorno de los ojos. Gracias a esta combinación se consigue regenerar la piel y tonificar los músculos alrededor de los ojos con resultados sorprendentes. Recomendaría suplementos alimenticios con aporte de CLA (Ácido linoleico conjugado) con el fin de atacar a las grasas localizadas del doble mentón, las bolsas de ojos y mejora las ojeras al tiempo que se genera un efecto antioxidante y desintoxicante en la piel. Además, buscaría L-Arginina, que tiene funciones vasodilatadoras y propicia que los músculos incrementen la cantidad de oxígeno recibida, dotándolos de mayor fuerza y vigor.

Por otro lado, sería importante utilizar cosméticos específicos que nos ayuden a descongestionar la zona. Además, por supuesto, de incorporar hábitos en nuestro día a día como dormir lo suficiente, o evitar la retención de líquidos limitando el consumo de alimentos salados y bebiendo suficiente agua. Por otro lado, aplicar masajes fríos en la zona de las bolsas y ojeras ayuda a contraer los vasos sanguíneos y reducir la inflamación.

