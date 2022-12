Comenzar, arriesgar, perder y ganar

Ayer, día seis de diciembre, una parte de los españoles nos desilusionamos cuando España quedó eliminada del Mundial, para la otra parte fue un seis de diciembre como otros tantos. En lo que creo que sí coincidimos todos es que es un final de año algo atípico, con partidos de la Copa del Mundo en diciembre (aunque no te guste el fútbol reconoce que estás 'descolocada') y con el cambio de armario prácticamente recién hecho porque el frío ha tardado en llegar… Tanto que casi nos ha pillado por sorpresa, con los abrigos en el 'altillo'.

Por aquí cerramos un año precioso, lleno de comienzos y de ilusiones. El pasado mes de marzo empezamos un proyecto nuevo, llegamos a una redacción nueva, formamos un equipo nuevo. Lo único que no era nuevo eran las ganas, esas eran las de siempre. La ilusión y el esfuerzo que nos acompañaron también eran viejos conocidos.

Quedan tres semanas aún para que la que leáis será la última opinión del año, pero no puedo esperar más para hacer repaso. Hemos puesto en pie el universo Mujer, un lugar que no solo está a golpe de buscador o de redes sociales, también lo tenéis en papel (oh sí), de hecho el próximo viernes 16 sale con 20minutos la segunda revista Mujer.es, la segunda de muchas y que se reparte con tu periódico favorito. Seguimos construyendo y seguimos creciendo, pero esto ya os lo conté hace poco, y no me voy a repetir.

¡Vivan los principios!

Quiero reivindicar los comienzos: los primeros, los segundos, los voluntarios, los forzosos… ¡Qué bonito es empezar!, con el vértigo de la incertidumbre y todo por descubrir. Por eso me hace especialmente ilusión despedir este año lleno de novedades y que aventura un 2023 llenito de 'embolaos'. La que no arriesga no gana, me digo siempre. Claro, que tampoco pierde, apostillo inmediatamente. Al final me acabo tirando a la piscina y aunque ni de lejos todos los saltos han acabado bien, lo seguiré haciendo. Así que aquí estamos, mojadas y contentas, con ganas de fiesta y de seguir metiéndonos en todos los charcos que se pongan por delante.

La que no arriesga no gana, me digo siempre. Claro, que tampoco pierde, apostillo inmediatamente.

Lo de la selección española… pues un 'palillo' pero mirándolo por el lado bueno así vuelven antes a España y tendrán más tiempo para practicar penaltis y bordarlo en el próximo partido internacional. Ya sabéis, aquí la que no se consuela…

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.