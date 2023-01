Si te fijas bien verás estos 'secretos de belleza' sobre Meghan Markle en el documental 'Harry y Meghan'

En el documental Harry y Meghan está todo cuidadosamente estudiado y si nos fijamos en los pequeños detalles descubriremos cosas de la parte más íntima de la pareja que, evidentemente, ellos quieren mostrar pero que se escapa a los ojos menos entrenados.

En el cuarto capítulo del documental Harry y Meghan, aparecen escenas del cuarto de baño de la Duquesa de Sussex y revela un dato interesante. Esto, sumado a declaraciones que Meghan ha hecho a lo largo de su vida, nos ayuda a formarnos una idea sobre los cuidados cosméticos de la ¿ex actriz? y el tipo de firmas a las que es afín.

En ese capítulo podemos ver dos botes que descansan en su lavabo y que no son otros que el jabón de manos y la loción de manos de la colección Lime & Patchouli de Molton Brown. Así podemos deducir que le gustan los aromas energizantes y sensuales y que predica con el ejemplo en lo que se refiere a responsabilidad medioambiental, ya que se trata de productos elaborados sin parabenos, sin gluten y ‘cruelty free’.

Jabón de manos de Molton Brown Cortesía

El jabón líquido lleva hoja de violeta, lima y eucalipto sobre comino, cardamomo, madera de cedro, almizcle y pachuli. Cuesta 25 €.

Loción de manos de Molton Brown Cortesía

La loción lleva lima picante, eucalipto y pachulí. Nutre y protege la piel sin dejar sensación grasa. Cuesta 30 €.

Sus otras ‘adicciones’

"Lo único sin lo que no puedo vivir cuando viajo es un frasquito con aceite de árbol de té. No es lo más glamuroso, pero si te cortas, te pica un mosquito o te sale un granito, ¡o lo que sea! Tengo a mi lado lo que lo cura todo!", confesó la estadounidense hace años sobre este producto multiusos que siempre lleva en el bolso.

Aceite de árbol del té 100% puro de la marca Deliplus, a la venta en Mercadona. MERCADONA

Para dar color a sus mejillas, Meghan usa uno de los coloretes más populares desde hace años, el blush de Nars en el sugerente tono 'Orgasm'. "Lo uso dentro y fuera de la cámara porque te da un brillo muy bonito", confesó hace años a la revista Allure en una entrevista cuando trabajaba en la serie Suits.

Colorete 'Orgasm' de Nars Cortesía

En una entrevista a Refinery29, Lydia F. Sellers, la maquilladora en la que Meghan Markle confiaba para sus eventos de alfombra roja, reveló la petición que le hacía la Duquesa antes de comenzar a maquillarla: "¿Podemos asegurarnos de que se me vean las pecas? No quiero que me pongas demasiada base". Para conseguir un resultado sin imperfecciones y al mismo tiempo fresco y ligero, la experta utilizaba una base de Giorgio Armani que promete una gran cobertura sin efecto máscara.

