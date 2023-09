El nuevo corte de pelo bob francés de Patricia Conde se va a convertir en el más deseado porque favorece a todo tipo de rostros

No sabemos lo que tienen las francesas, pero el mundo entero vive enamorado de su estilo, encanto y belleza. Libros del estilo Cómo ser parisina estés donde estés de Caroline de Maigret o La parisina: Guía de estilo de Ines de la Fressange se han convertido en 'best sellers', y no es casualidad.

Mujeres como Coco Chanel o Jeanne Damas han alimentado esa creencia de la elegancia y la sofisticación parisina, con sus secretos para estar perfectas sin que aparentemente se hayan hecho nada o su pelo 'messy' que siempre le sienta bien. Cada temporada los corte de estilo francés se cuelan entre las tendencias y es difícil conocer a alguien que no haya sucumbido a sus encantos alguna vez en su vida.

Un ejemplo caro de esto es Patricia Conde, una 'Brigitte Bardot reencarnada', que nunca se separa del flequillo cortina y ya se ha convertido en uno de sus sellos. Su pelo rubio y las capas que lo acompañan han sido una gran inspiración durante años. Sin embargo, este año ha decidido darle una vuelta a su look.

Así es el peinado francés que vas a pedir en la peluquería

Pero primero no te asustes, la presentadora no ha querido renunciar de momento a la estética francesa y se ha decantado por otro estilo icónico que adornan las parisinas: el bob.

"El estilo francés es la perfecta combinación entre naturalidad y sofisticación. El nuevo corte de Patricia Conde tiene todos los ingredientes necesarios: una media melena a la altura de los hombros, el flequillo largo y abierto que crece por los contornos y el acabado de ondas suaves. ¡Un acierto absoluto!", nos explica Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair.

Una de las principales ventajas de este look es que favorece a todo el mundo, aunque algunos se benefician del corte más que otros: "Es un estilo muy versátil que podemos lucir en todo tipo de rostros, adaptando la longitud del corte y los volúmenes. Lo recomiendo en rostros alargados y cuadrados porque los suaviza mucho, además de en ovalados"

Cómo peinarlo para parecer una auténtica parisina

Si hay algo que nos encantan de los cortes de pelo de estilo francés es el bajo mantenimiento y la facilidad a la hora de peinarlo. Para que te quede como una ausencia parisina, Conchi Arias nos da las claves.

"El estilo parisino prioriza la sencillez y la ligereza, por eso la mejor forma de lucir este corte es con unas ondas muy suaves y con poco volumen, para lograr un acabado pulcro pero desenfadado. Las puntas las dirigimos sutilmente hacia fuera, para añadir un punto extra de textura", sentencia.

Para conseguir que nos dure más el peinado y que aguante durante un par de días, podemos usar ciertos productos de 'styling' que no dejen residuos en el pelo. Un ejemplo es el Amplify Mousse de Authentic Beauty Concept, una mousse que aporta volumen y fijación mientras protege el cabello del calor, actuando también como protector térmico (a la venta en peluquerías).

'Amplify Mousse' de Authentic Beauty Concept Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.