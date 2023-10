María Pedraza se atreve con su cambio de look más radical: pelo decolorado y cejas albinas

Con el cambio de estación, vienen las nuevas tendencias y, con ellas, los nuevos estilos en cuanto a corte y coloración. Si bien en España no somos muy propensas a los cambios de look radical, a veces las famosas nos sorprenden con un nuevo color de pelo totalmente impactante.

Este otoño-invierno 23/24 vienen acompañados de tonos 'muy caros', dulces y naturales, como el 'copper coin' (pelirrojo cobrizo intenso), rubio vainilla, café moca, rubio 'expensive' (con tonos beige y dorados), chocolate negro y tonos muy saturados, como el moreno gótico brillante o el rubio platino.

Este último viene directamente de la tendencia que vimos hace un par de años y al que las 'influencers' y 'celebrities' del momento se lanzaron sin pensar en las consecuencias, como le ha pasado a María Pedraza.

La actriz española se encuentra en plena promoción de Awareness, la nueva película de Amazon Prime en la que Pedraza es una de las protagonistas, por lo que no se pierde ni un solo posado en la alfombra roja. Ayer, en el preestreno en Madrid, acudió con un cambio de look radical muy atrevido y rompedor, con el pelo y las cejas decoloradas.

Si bien el vestido transparente con 'cut-outs' de Redondo Brand seguía las últimas tendencias y enseñaba la ropa interior, el diseño acabó quedando en segundo plano ante el nuevo look de la artista, que apareció con una melena rubio platino con las raíces naturales y las ondas deshechas.

"María Pedraza luce un rubio bastante frío, casi platino, con raíces oscuras usando la técnica 'shadow roots'. Es un estilo muy rompedor y atrevido, que transmite mucha fuerza. Esa sensación se refuerza con las ondas deshechas y texturizadas", nos cuenta Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair.

Sin embargo, intentar conseguir este look no es fácil y nuestro pelo puede sufrir mucho en el proceso, por lo que sospechamos que la actriz utiliza una peluca para no comprometer su cabello.

Cómo conseguir el rubio de moda

"Los trabajos de decoloración implican la eliminación de los pigmentos naturales del cabello, lo que debilita la estructura capilar y hace que el cabello se vuelva más poroso, frágil y propenso a la sequedad y la rotura. Esto afecta todavía más al cabello rizado, ya de por sí más seco. Por eso, debemos garantizar que la melena esté bien hidratada y nutrida, para que el color se mantenga bonito de forma duradera y el cabello esté sano", explica la experta.

"En el caso de querer realizar un cambio de look tan pronunciado como este, es mejor hacerlo en varias visitas al salón, utilizando volúmenes más bajos. Además, aplicaremos siempre tratamientos de reconstrucción, como los llamados plex, para devolverle la fuerza y la salud al cabello".

Entre los más famosos está el Olaplex nº 3, viral en cualquier plataforma y un imprescindible para muchas personas que han pasado por decoloraciones. Este producto ayuda a restaurar las conexiones capilares de los cabellos que han pasado por tratamientos químicos agresivos, restaurándolos y devolviendo la fuerza y la vitalidad (29,99 €).

