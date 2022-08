El desodorante, tu mejor aliado para el verano: los tres componentes que debe llevar para un buen cuidado de la piel

Durante el verano, el calor hace que sudemos más, lo que genera problemas en la piel y el bienestar general. Para evitarlo, el desodorante es siempre nuestro mejor aliado. Pero, ¿qué compone exactamente un desodorante? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que un modelo es bueno para nuestra piel? El farmacéutico y director de la firma cosmética Paquita Ors, Jerónimo Ors, da una respuesta a 20minutos sobre este asunto.

¿Cómo funciona el desodorante?

Rara vez uno se pregunta el funcionamiento que tiene el desodorante cuando entra en contacto con la piel, sin embargo, Ors cuenta la importancia que tiene y su función. "Lo que hace el desodorante es cerrar el poro de la glándula sebácea. Tenemos en cada centímetro cuadrado de nuestra piel unas 600 glándulas que lo que hacen es refrigerar la piel, es decir, echar sudor.

Cuando se produce un exceso de sudor es cuando entra en juego el papel del desodorante. Estos para cerrar los poros usaban antes sales de aluminio, "un producto que cierra poro evitando que el sudor salga, pero hay que tener cuidado, ya que si no se deja salir al sudor se pueden tener problemas de piel".

Las sales de plata

Como alternativa a las sales de aluminio, se han desarrollado las sales de plata, un producto más ecológico y menos dañino para la piel. Ors explica que "con estas sales el poro no se cierra tanto, la glándula no sufre, sudamos menos y no hay riesgo de que la piel se irrite".

Junto con estas sales, los desodorantes llevan siempre un componente antiséptico que impiden el crecimiento de las bacterias. El farmacéutico recomienda el uso del aceite de té verde, un antiséptico natural que impide este crecimiento, y que hay que mezclar con plantas calmantes como la avena o la manzanilla. "Esta combinación hará que sudemos menos, que no huela y que nos sentamos cómodos, tranquilos y seguros" concluye Ors.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.