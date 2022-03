Acaba de comenzar el buen tiempo y, con él, viene el bombardeo constante de la operación bikini. Desde hace décadas se les pide a las mujeres tener un determinado cuerpo para ir a la playa o lucir palmito en la piscina y, con ello, reducir ciertas características, como los conocidos "kilos de más", estrías o la celulitis.

Sin embargo, en los últimos años el movimiento 'body positive' es más fuerte que nunca, animando a las mujeres a aceptar su cuerpo tal y como es, sin tener que entrar dentro de unos cánones de belleza para merecer ser amado. Todo cuerpo es "cuerpo de playa", tenga pelos, celulitis, michelines o estrías.

La visibilidad de cuerpos reales

La presión estética en las redes sociales ha hecho que muchas mujeres quieran modificar su cuerpo para parecerse a las mujeres que salen en su 'time line'. Pero hay algo de lo que no se habla tanto, y es los comentarios que también reciben por mostrarse al natural, dejando 'reviews' de nuestro cuerpo como si Instagram fuera TripAdvisor, como denuncia Danae Mercer. La 'influencer' lleva años compartiendo sus pensamientos y contenido acerca de los verdaderos cuerpos reales, los que, por desgracia, menos se ven.

Por suerte, hoy en día podemos decidir si queremos depilarnos o no, dejarnos el pelo largo o corto, vestir con falda o pantalones, llevar sujetador o no y con la celulitis no iba a ser distinto. Y es que este supuesto "defecto", no es más que un producto de la mercadotecnia que nada tiene que ver con la salud.

El origen de la celulitis

Lo que conocemos como "piel de naranja" es lo que en medicina llaman lipodistrofia ginecoide o dermopaniculosis y es tan común que un estudio del 2014 sentenció que entre el 85 % y el 98% de las mujeres lo tienen, independientemente de su peso.

El término "celulitis" (que ya existía anteriormente) fue apropiado por un spa en Francia en los años 20 del siglo pasado que quería promocionar sus tratamientos por medio de diferentes publicaciones. La revista Vogue, entre ellas, que escribió en abril de 1968 un artículo titulado Celulitis: la grasa que no se podía perder antes, comenzando con un nuevo frente en la guerra contra nuestro cuerpo.

Mujer con celulitis. PEXELS

En la actualidad, podemos preguntarnos si de verdad nos molestan esos hoyuelos en la piel de nuestros muslos, glúteos o abdomen y decidir que hacer al respecto de forma libre. Si finalmente decides optar por un tratamiento que la elimine, aquí tienes algunas ideas para hacerlo de manera segura y eficaz, con tratamientos que de verdad funcionan.

Cremas para disminuir y tratar la celulitis

Crema Reafirmante & Reductora. ENDOR

Con estudios científicos realizados en Canadá mediante biopsias y el aval de expertos de toda España, la 'Crema Reafirmante & Reductora' de ENDOR ha demostrado que verdaderamente funciona. Su fórmula concentrada que logra reducir flacidez y grasa localizada en brazos, muslos y abdomen en tan solo 2 meses. PVP: 72 €.

Crema Reafirmante. SUAVINEX

La crema reestructurante corporal de Suavinex es perfecta para aquellas mujeres que acaban de dar a luz, ya que estimula la síntesis de colágeno y combate la flacidez cutánea, mejorando el tono y firmeza de la piel tras el embarazo. Contiene 93% de ingredientes de origen natural y entre sus ngredientes activos destacan el hidroxiprolisilano la manteca de karité y la vitamina E. Por supuesto, es compatible con la lactancia. PVP: 17,19 €.

Aceite de Abedul Anticelulítico WELEDA

La fama precede a este mítico aceite de abedul de Weleda, ya que incluso se rumorea que lo utiliza hasta la reina Letizia. La alta capacidad del abedul para ayudar a drenar la retención de líquidos lo hacen el anticelulítico perfecto. Si somos perseverantes y consistentes, veremos pronto los resultados. PVP: 16,89 €.

Gel fresco Reductor 7 noches. SOMATOLINE COSMETICS

Si bien Somatoline Cosmetics es amado en todo el mundo, su éxito indiscutible es su 'Reductor 7 noches'. Se trata de un gel de efecto frío que trabaja como un tratamiento intensivo nocturno, para en una semana reducir las grasas acumuladas, favorecer el drenaje de líquidos y dejar la piel suave. PVP: 24,28 €.

Inductor de colágeno para "borrar" la celulitis

No, no es una incongruencia estética, es el atajo más efectivo -y duradero- para deshacer la celulitis y tras solo un año de uso, la doctora Beatriz Beltrán nos lo puede confirmar. La directora de la clínica Beatriz Beltrán de Barcelona, lleva un año utilizando este ácido poliláctico en el tratamiento de la celulitis, y aunque reconoce que al principio le costaba convencer a sus clientas -ávidas de inmediatez- de su eficacia, ahora es uno de los tratamientos que más le reclaman.

Para conseguirlo, hay que inyectar directamente Lanluma, un ácido poliláctico absolutamente compatible con nuestro organismo, sobre las zonas afectadas. "El inductor de colágeno de Sinclair Pharma consigue eliminar la celulitis porque además de inducir la creación de nuevo colágeno y potenciar la firmeza mejorando la textura de la piel, rellena las depresiones igualando la epidermis de las zonas más castigadas" señala la especialista. En los casos más leves, una sesión es suficiente. Si fueran necesarias más sesiones, la segunda debería repetirse al cabo de dos meses y la tercera dejando el mismo espacio de tiempo. PVP: Alrededor 900 € por vial.

Novasonix: como la maderoterapia, pero mejor

¿Para lucir hay que sufrir? No, ni mucho menos cuando se trata de Biosphere de Novasonix. Su masaje dérmico-funcional remodela la silueta, reduce la grasa y mejora la celulitis con efectos medibles y sin ápice de molestias. Insipirado en la técnica manual de maderoterapia, está desarrollado por ingenieros y expertos en fisioterapia para llegar donde las manos no llegan.

La clave está en su innovador manípulo Slaag Motion, exclusivo de Novasonix, cuya tecnología esférica (45 esferas rotan a la vez con parámetros personalizados a cada caso), permite realizar un masaje dérmico-funcional focalizado, trabajando sobre la circulación, el panículo adiposo y la musculatura superficial. El resultado es una considerable reducción de la grasa localizada y el alisamiento de la celulitis. Se recomiendan de media unas 10 sesiones aprox. PVP por sesión: 65 €.

Combatir la piel de naranja desde el interior

Suplemento 'Slim & Firm'. + FARMA DORSCH

La nutricosmética también puede ser nuestra aliada en estos temas, como el nuevo complemento nutricional de +Farma Dorsch: el reductor anticelulítico y reafirmante 'Slim & Firm', avalado por especialistas en cirugía plástica, reparadora y estética, así como en dermatología médico-quirúrgica y venereología como las doctoras Pilar Rodríguez Urcelay y Aitana Robledo.

La clave de su éxito es que los activos que contiene se centran en 5 dianas directamente relacionadas con el tratamiento de la celulitis, como el control de peso y la reducción de grasa, activación del metabolismo, drenaje linfático, activación de la circulación y mejora de la calidad cutánea gracias a que contiene la cafeína, alcachofa, HCA y té verde, entre otros ingredientes beneficiosos. PVP: 59 €.