El nuevo SUV eléctrico de Volkswagen, el ID.4, ya tiene precios para España

La marca alemana ya está a tope con la electrificación de su gama. Mientras que se están entregando ya a los clientes las primeras unidades del no menos novedoso ID.3, la versión compacta, la semana pasada anunciaba los precios del ID.4 para el mercado español que aterrizará con dos ediciones especiales de lanzamiento como son el First y el First Max.

De un tiempo a esta parte, no es algo nuevo, el crecimiento de los coches tipo SUV ha sido espectacular, tanto que han dejado a las tradicionales berlinas casi como un nicho de mercado y poco a poco están ganando terreno también a los compactos. Es por ello que, en esta era eléctrica, Volkswagen haya querido apostar muy fuerte por el SUV ID.4, el segundo modelo cien por cien eléctrico creado a partir de la plataforma modular MEB.

Este modelo global comienza su andadura en Europa, pero también se lanzará en China y en Estados Unidos, así que las factorías de la marca germana tendrán que trabajar a destajo. Con todo, Volkswagen ha creado un SUV de 4,6 metros de longitud, de aspecto moderno y robusto, con cinco puertas, mucho espacio interior y un maletero de aproximadamente 540 litros. Es decir, que va a ser un coche para todo.

Así es el nuevo Volkswagen ID.4

El interior tiene mucha similitud con el del ID.3, es decir, con una gran pantalla táctil central de hasta 12 pulgadas, cuadro digital y unos pocos mandos "físicos" que también son sensibles al tacto. La propia simplicidad lo hace moderno, y el resto lo pone la propia decoración, que también se apoya en detalles de color iluminados por LED.

La definición del salpicadero es prácticamente la misma que la del ID.3. VW

En el lanzamiento cuenta con dos acabados, First y First Max, y los precios van a ser de 45.485 y de 55.145 euros respectivamente. Mecánicamente estas primeras series van impulsadas por un motor de 150 kW (el equivalente a 204 CV) con una autonomía cercana a los 520 kilómetros gracias a una batería de 77 kWh. Con este sistema, el ID.4 puede alcanzar hasta 160 km/h de velocidad punta y acelerar de 0 a 100 km/h en solo 8,5 segundos. Más adelante está previsto el lanzamiento de otras cuatro versiones mecánicas que completarán la gama.

En materia de equipamiento y tecnología cuenta con llantas de 20 o 21 pulgadas, faros delanteros matriciales por LED (que se adaptan a las condiciones de luz natural y al tráfico), Head-Up Display, asistente por voz, conectividad con smartphones y un gran listado de asistentes de conducción como el control de velocidad adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico, frenada de emergencia, etc.