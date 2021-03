¿Quieres mejorar tu conducción de la mano de expertos? Prueba con los cursos de Volkswagen

La escuela de conducción de Volkswagen retoma su actividad y recorrerá a lo largo de 2021 los principales circuitos de España con un completo programa. Como principal novedad, Volkswagen Driving Experience se reinventa ofreciendo formatos inéditos tras casi dos décadas formando a los conductores. Así, además de los cursos habituales, este año la marca estrena el Race Tour Fast Track, que permitirá elegir, en una experiencia en circuito de dos horas, los módulos que más interesen a cada cliente.

Las fechas elegidas, como hemos adelantado, son del 6 al 8 de mayo en el madrileño Circuito del Jarama y el 9 de julio en el Circuit de Barcelona-Cataluña.

Con un equipo de pilotos profesionales, capitenados por Luis Moya, los alumnos podrán disfrutar de la experiencia de conducción Race Tour, las Escuelas R, GTI y, por segundo año consecutivo, de la innovadora Escuela ID., la primera específica para vehículos eléctricos. En todos ellos los participantes podrán conducir los últimos modelos de Volkswagen como el Golf R, el ID. 4 o el Tiguan eHybrid, entre una flota de más de 50 vehículos que abarca todos los modelos de la marca.

Luis Moya (a la izquierda), excampeón del mundo de Rallyes junto a Carlos Sainz, es uno de los monitores del curso entre un nutrido grupo de expertos. VOLKSWAGEN

Doble experiencia desde 75 euros

El nuevo formato es el Race Tour Fast Track, una experiencia de 2 horas de duración en el que cada cliente puede elegir uno de estos módulos dobles: pista y coches eléctricos, off road y coches eléctricos o pista y off road. Esta opción llega por primera vez a la escuela de conducción de Volkswagen a un precio de 75 euros para los clientes de la marca y a 110 euros para aquellas personas que no lo sean.

Otra de las nuevas opciones es la Escuela OnetoOne, una clase privada de 2 horas con un piloto profesional para poder conducir en tráfico abierto algunos de los modelos más representativos de la marca, como los deportivos R/GTI, los eléctricos ID. o híbridos. El precio es de 190 euros para clientes de Volkswagenn y 220 euros para el público general.

Todos los eventos se llevarán a cabo bajo un riguroso protocolo de higiene y seguridad que incluye un test rápido de antígenos para todos los asistentes y staff de la organización, además de las medidas obligatorias de restricción de aforo, uso de mascarilla, limpieza y desinfección continua. Toda la información referida a los cursos está disponible en este enlace.