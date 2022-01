¿Qué pasa si mezclo diésel normal y diésel plus en el mismo depósito?

La elección del combustible con el que vamos a llenar el depósito de nuestro coche no es un asunto que haya que tomarse a la ligera. Además de que con el carburante adecuado el motor funcionará de una manera mucho más eficiente, equivocarse al repostar puede acabar suponiendo un fallo garrafal. Por ejemplo, si nuestro coche funciona con gasolina y repostamos con diésel, o viceversa, podríamos provocar graves daños en el motor.

Una vez salvado este gravísimo error, también es posible acabar mezclando, a veces sin darnos cuenta, diferentes tipos del mismo carburante. Es decir, que llevemos diésel normal en el tanque y que repostemos con diésel plus o a la inversa. ¿Sucede algo si mezclo estos dos tipos de gasóleo?

La verdad es que, en un principio, no debería ser un fallo grave. Según explican desde Repsol, la diferencia entre diésel plus y normal está en los aditivos y la cantidad de cetano del carburante y su viscosidad. Si esta equivocación ocurre en un momento puntual no habrá consecuencias negativas, aunque no debe tomarse como costumbre ya que no todos los coches necesitan diésel plus ni todos funcionan bien con diésel normal.

La principal diferencia, la de cetano, reduce el tiempo de inyección a mayor cantidad. El diésel premium ayuda más a arrancar en frío y tiene aditivos anticorrosión, por tanto, pero el diésel normal al tener menor cetano es más viscoso y mantiene propiedades lubricantes para el motor. Por lo tanto, el gasoil común es mucho más beneficioso para coches antiguos, sobre todo aquellos con bombas de inyección sin common-rail, puntualizan desde el RACE:

Así pues, equivocarse al repostar entre uno y otro tipo de diésel no provocará un daño en el motor inmediatamente, pero si nuestro coche es antiguo será mejor que no confundamos los surtidores de manera continuada. Igualmente, nuestro bolsillo nos lo agradecerá, ya que el diésel plus es algo más caro que el normal.