Qué pasa si aparcas en la puerta de un garaje que no tiene placa de vado

Aparcar el coche a veces puede ser una tarea sumamente complicada, especialmente en las grandes urbes de España como Madrid o Barcelona. Por ello, en ocasiones, los conductores estacionan sus vehículos en zonas no aptas para ello o de maneras completamente incorrectas, lo que generalmente suele acarrear una multa de tráfico. Una de esas situaciones se suele dar cuando alguien deja su vehículo justo en la salida de un garaje que no tiene vado, ya que se piensan que al no tener la señal, está permitido hacerlo.

La señal R-308, generalmente conocida como vado, restringe por completo el estacionamiento de vehículos ajenos e incluso el del propio dueño del garaje, pero hay algunas veces en las que las salidas de vehículo no tienen la señal de vado junto a ella, lo que hace dudar a los conductores sobre si pueden entonces aparcar o no. Para resolver la duda, no hay más que ir al Reglamento General de Vehículos (RGC).

No se puede aparcar en un garaje aunque no haya vado

Tal y como recoge RACE, en el artículo 91.1 del RGC se establece que “la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor”, mientras que en el artículo 91.2 c) se recoge el supuesto en el que obstaculiza un vado señalizado de manera correcta y visible.

Vado con coche ROSA ARQUÉ

Por lo tanto, aunque no haya una señal de vado, está terminantemente prohibido aparcar el coche en uno, ya que se estaría obstaculizando igualmente la salida de vehículos del garaje y no se dejaría entrar ni salir a los usuarios que así lo deseen. Lo que sí está permitido, haya o no señal R-308, es detenerse delante de él, siempre y cuando sea durante un tiempo inferior a los dos minutos y que posteriormente se reanude la marcha, y siempre con las luces de emergencia puestas.

La multa por aparcar en un garaje con y sin vado

Estacionar el coche delante de una salida de vehículos está considerada una falta grave, tal y como recoge el Reglamento General de Vehículos en su artículo 91.3, por lo que el conductor que aparque su automóvil delante de un garaje tenga este o no una señal de vado se puede enfrentar a una multa de hasta 200 euros, ya que obstaculiza el paso, aunque hay ocasiones en las que esto puede quedar a interpretación de los agentes.