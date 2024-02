Los aparcamientos se gestionan a nivel municipal (aunque, por ejemplo, las señales de aparcamiento sean estatales) y, por lo tanto, también las multas de tráfico asociadas a estas infracciones, sobre todo las relacionadas con las zonas azules o los estacionamientos regulados. Si dejamos el coche aparcado durante un día y no lo movemos, ¿podemos llegar a recibir dos o más multas de tráfico?

En un principio no y, de recibirlas, podríamos incluso recurrirlas. Los delitos y las sanciones administrativas siguen un principio legal llamado non bis in idem que viene a significar que no se puede castigar dos veces a la misma persona por el mismo hecho delictivo o infracción. Es decir, si dejamos el coche en una zona no permitida, nos multan y no lo movemos a lo largo del día, no podrían volvernos a sancionar.

Eso sí, si cambiamos el coche de lugar, pero dejándolo nuevamente mal aparcado, sí que podrían volver a dejarnos una multa por aparcar mal. Respecto a qué sucedería si el coche pasa la noche mal aparcado y al día siguiente nos dejarán otra sanción, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 34 de Madrid estimó un recurso presentado por la asociación Pyramid Consulting en favor de un conductor que en tres semanas había recibido 14 multas de aparcamiento. El Juzgado consideró que, al tratarse del mismo hecho, la única infracción que debía comunicarse era la primera, ya que se trataba del mismo hecho sancionable a lo largo del tiempo.

La ley usada como argumento fue la 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas. En su artículo el artículo 63.3 se explica: "No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo".

Además de la multa, podrías pagar la grúa

Así, la técnica de dejar el coche aparcado en la calle y exponerse a pagar una única multa de aparcamiento como sistema para ahorrar en vez de pagar un parking privado que usa el tiktoker Luke Desmadis tiene algo de fundamento.

Eso sí, dependiendo de dónde dejemos el coche estacionado en vez de una multa podríamos encontrarnos con la respectiva pegatina que dejan las grúas municipales cuando se llevan a los vehículos, algo que nos costaría mucho más dinero que un aparcamiento privado. Lo mejor, para evitar problemas, es respetar las señales de estacionamiento y las zonzas reguladas para evitar sorpresas desagradables.