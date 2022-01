Ni de dos ni de cuatro ruedas, la novedad de 2022 es… ¡el moto-dron XTurismo!

¿Es un pájaro? ¿es un helicóptero? ¿un avión? ¡No! Es un moto-dron. El lector nos tendrá que disculpar esta invención, pero es el concepto que, a nuestro juicio, más se acerca a la realidad. Porque no se trata de una ficción ni de un prototipo, es la novedad que ya ha lanzado la start-up A.L.I. Technologies: el XTurismo.

Si bien no es el único aparato volador individual que llega a comercializarse en el mundo, sí lo es con estas características, y más allá del uso para el ocio o el transporte puro y duro –hay muchísima normativa por desarrollar en este apartado– sí es una herramienta perfecta para llegar, por ejemplo, a lugares a los que sería imposible hacerlo de otro modo, una gran alternativa como vehículo de socorro.

El diseño es futurista, pero ya es una realidad para quien pueda permitírselo. A.L.I. TECHNOLOGIES

Este Xturismo es compacto, pero no del todo pequeño: mide 3,7 metros de longitud y 2,4 de anchura, pesa 300 kg y su “puesto de conducción” se asemeja al de una moto acuática. Está impulsado por un motor híbrido que mueve las hélices (no se conoce la potencia ni otros detalles) y alcanza los 80 km/h de velocidad máxima. Dispone de hasta 40 minutos de autonomía, y su conducción, a tenor de lo visto en la exhibición realizada en el circuito de Fuji, no parece que sea del todo sencilla.

El desarrollo de esta solución de movilidad tan diferente, porque tampoco es un vehículo de alto rango de altura, parte de la empresa A.L.I. Technologies, que tiene al futbolista Keisuke Honda como Jefe Operativo y a empresas como Mitsubishi o Kyocera como colaboradoras del proyecto. Ya está a la venta en Japón a un precio de 77,7 millones de yenes, unos 592.000 euros al cambio, y lo hace como edición limitada.