Cómo sacar la arena de playa de las alfombrillas del coche

La comodidad de poder acercarse a la playa con el coche es un factor muy valorado por los bañistas: no hace falta cargar con todos los bártulos necesarios para disfrutar del mar y, además, ahorra el camino de vuelta hacia el alojamiento, que siempre se hace algo cuesta arriba. Pese a que no siempre es fácil, existen muchas playas con aparcamientos y accesibilidad en vehículo propio, aunque estacionar no es la única desventaja de ir con el coche a la playa.

La arena y sal son acérrimos enemigos de la carrocería de cualquier vehículo y, en concreto, este primer elemento acaba escondiéndose en las esquinas más complicadas del interior del coche, siendo muy difícil de eliminar. Lo peor, además, es que es imposible luchar contra la arena, ya que por muchas precauciones que se tomen acaba colándose en el coche e incrustándose en el tejido de asientos y alfombrillas.

Un aspirador, el mejor aliado

Para eliminar los restos de arena de las alfombrillas del coche, es imprescindible sacarlas del vehículo, sacudirlas con fuerza y acto seguido aspirarlas. Si se dispone de un segundo par de sustitución, Mapfre da la nada desdeñable idea de lavarlas (se puede utilizar un cepillo y una solución de agua con un limpiador suave para eliminar otros rastros de suciedad) y sustituirlas por unas limpias o esperar a que se sequen.

Eso sí, antes de colocar el nuevo par de alfombrillas es muy importante hacer uso de un aspirador en condiciones y aspirar todo el interior del vehículo, haciendo especial hincapié en los asientos y en el suelo. Y ya que estamos manos a la obra con la limpieza, lo mejor será aplicar el producto adecuado para lavar el tejido del interior de nuestro coche (se puede optar por espumas secas, limpiadores de tejido o una solución de agua y jabón, teniendo en cuenta que habrá que dejarla secar en condiciones). Con el interior impoluto, entonces se podrá proceder a colocar de nuevo las alfombrillas, nuevas o recién lavadas.