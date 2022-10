Ya hay precios oficiales para las nuevas motocicletas de QJ Motor: a partir de 5.000 euros

La marca de motocicletas QJ Motor, que ya se presentó en nuestro país a primeros de septiembre y que acercará a sus concesionarios oficiales diferentes modelos de naked, custom y adventure para los amantes de estilos y grandes cilindradas, ya tienen precio oficial de venta.

La gama está formada por 7 modelos que se caracterizan por "ofrecer máximos estándares de calidad y fiabilidad de todos sus componentes a un precio competitivo", tal y como han explicado desde la marca. El objetivo es acercar un producto de calidad a todos los amantes de las motocicletas.

Los precios de las motocicletas QJ Motor en España arrancan en los 4.999 euros de la SRV 300, que será la única representante de la gama custom hasta que llegue la SRV 125. Los precios de venta de todas las motos QJ incluyen un periodo de garantía de seis años sin tener que pagar ningún tipo de extra.

De los 5.000 a los 10.400 euros

La SRV 300 tiene un motor bicilíndrico de 296cc en V y una potencia de 30 CV). Su precio será el de partida de la gama, 4.999 euros. Siguiendo con los precios, la gama Street, de estilo naked, empezará con 5.699 euros. Esto será lo que habrá que pagar por la SRK 400, con un motor de dos cilindros en línea de 400cc y una potencia de 41 CV. La SRV 550, con un estilo más clásico y motor bicilíndrico de 554cc y 47 CV de potencia máxima, costará 6.499 euros. Finalmente, la SRK 700 tiene un bicilíndrico de 4 tiempos con 698cc de cilindrada y 72 CV de potencia máxima costará 6.999 euros en versión limitada y 7.274 en Full Power.

En el segmento adventure, el buque insignia de la marca, la SRT 800, estará disponible On Road y Off Road. La primera opción costará 9.499 euros en versión limitada y 7.850,40 euros en versión Full Power. En el rango Off Road, costará 9.872 euros en off road limitada y 10.392 euros sin limitar. La SRT 550, con motor 554cc y 47 CV de potencia máxima, costará 6.499 euros.