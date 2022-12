En lo que a normativa y seguridad respecta, ser previsor vale por dos y, aunque todavía quedan unos años para que sean obligatorias, no está de más contar desde ya con las que serán las nuevas balizas de emergencia oficiales. Estas luces sustituirán a los triángulos en casos de emergencia en carretera, como medida de protección para no tener que salir del vehículo para señalizar la avería. Será el 1 de enero de 2026 cuando las V-16 pasen a ser el único sistema de señalización homologado y establecido por ley para estos casos. De no llevarla en el coche, la sanción puede ser de 200 euros.

Además de este carácter semiobligatorio, ya que todavía se pueden usar los tradicionales triángulos, son muchas las razones que han convencido a los conductores de llevarlas en el coche: desde su fácil uso, ya que se colocan de forma magnética en el techo del vehículo sin tener que salir de él, hasta el alcance que tienen, puesto que la luz que emiten puede verse incluso a 1 kilómetro de distancia, lo que facilita la toma de decisiones del resto de personas en la carretera y garantiza una mayor seguridad. Eso sí, la DGT no admite cualquier tipo de sistema de señalización. Las balizas V-16 deben tener una batería de, al menos, 30 minutos, disponer de un sistema electromagnético para acoplarse al coche, ser resistente al agua y contar con servicio de geolocalización. ¿Y cómo dar con el modelo adecuado? En 20deCompras lo tenemos: el smart 1, de Help Flash.

El modelo de Help Flash. Amazon

Por qué elegir Help Flash

Si ya estás buscando tus nuevas luces de emergencia para adaptarte al cambio antes de 2026, deberías tener en cuenta el modelo de Help Flash, homologado según la normativa vial vigente y, ahora, rebajado en el catálogo de Amazon. Las balizas de esta marca, una de las favoritas de los usuarios del gigante de las compras online, incluyen el sistema de instalación magnética y manual para que, sin bajar del vehículo, podamos colocarla desde la ventanilla del conductor en el techo del coche sin riesgo alguno. Del mismo modo, cuando necesitamos activarla, podemos hacerlo desde la aplicación móvil que incluye para que, en caso de emergencia o avería, se conecte de forma automática con el servicio de emergencias o seguro al tiempo que nos geolocaliza.

Respecto a la luz que debe activarse en caso de incidente, cabe destacar que es un LED de alta intensidad, con visibilidad de 360 grados horizontal y 8 vertical y con una intensidad de 65 candelas efectivas.

