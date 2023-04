Los expertos avisan: sé previsor si quieres alquilar un coche este verano

Al igual que sucediera el pasado verano, este 2023 podríamos estar de nuevo ante un verano complicado en el sector del alquiler de coches. Lo advierten desde la Asociación Feneval -Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor- debido a que sigue creciendo la demanda turística y la falta de vehículos disponibles. Aunque la situación no parece tan alarmante como la del pasado verano, sigue sin despegar la matriculación de nuevos transportes por la falta de componentes. Atento si estás pensado en alquilar en tus próximas vacaciones.

Una de las medidas que desde Feneval están proponiendo, ante esta previsión de nuevas cifras récord, es solicitar a las principales marcas de vehículos que, al menos un 20% del total de ventas de nuevos vehículos, estén destinadas al segmento rent a car para suplir esta previsión de demanda.

Nosotros, por nuestra parte, lo que podemos hacer ya es ser previsores. Empezar a organizar los destinos, las rutas y las necesidades de transporte. Utilizar un comparador de alquiler de coches, rastrear el mejor precio y aprovechar promociones tempranas. Por ejemplo, ahora hay activo un código promocional Goldcar del 20% que puedes encontrar en Descuentos 20minutos. Te contamos esta y otras ventajas a continuación.

Las empresas de alquiler de coches están empezando a lanzar ofertas de verano RossHelen

Ventajas de alquilar tu coche con antelación

Ya no hablamos solo de no quedarte sin tu coche para este verano, sino también de conseguirlo al mejor precio. Cuanto más suba la demanda y más cerca estemos de las fechas vacacionales, más alto será el precio de los alquileres. Es por ello que, tras los avisos de la asociación Feneval sobre la posible falta de vehículos en zonas turísticas, deberíamos anticiparnos y aprovechar así todas las ventajas que ello supone.

Disponibilidad de una mayor flota de vehículos

Es importante reservar el coche que mejor se amolda a todas tus necesidades. No todos tenemos las mismas ni disfrutamos del mismo tipo de viaje, por lo que solo si eres previsor podrás elegir. Más o menos capacidad de equipaje, viajes en familia o en pareja, priorizo el precio o las prestaciones… Te recomendamos hacerte una serie de preguntas antes de lanzarte a buscar. Una vez lo tengas claro, no lo dejes pasar porque mañana puede que ya no esté disponible.

Mayor disponibilidad de fechas

Lo último que queremos es que nuestros planes se arruinen porque no encontremos coches de alquiler disponibles para las fechas en las que hemos programado nuestras vacaciones. Cuanto antes sepas las fechas y reserves tu coche, mucho mejor. Ten en cuenta que durante los fines de semana de primavera y, especialmente, los meses de verano, la demanda se dispara. Son muchas las personas que quieren reservar en torno a las mismas fechas y corremos el riesgo de quedarnos sin vehículo, en según qué zonas turísticas.

Aprovechar descuentos, ofertas y códigos promocionales

Nuestro equipo de expertos rastreadores de Descuentos 20minutos también está detectando que las empresas de alquiler de coches están empezando a anticiparse a la temporada vacacional. Con el fin de dinamizar desde ya las reservas, están lanzando ya jugosas promociones para premiar a los más previsores. Descuentos para alquileres de coches de mínimo una semana, ahorro extra en vehículos de gamas eco, premios por fidelización y, por supuesto, cupones de descuento que suelen tener tiempo limitado, con los que conseguir un descuento directo en el precio final y que accedas a un alquiler de coches más baratos.