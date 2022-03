¿Quieres saber como es el Austral, el nuevo SUV de Renault fabricado en España?

Perteneciente al segmento C, el nuevo Austral viene a sustituir al Kadjar que tal vez durante su vida comercial no ha conseguido las ventas deseadas. Fabricado en la planta que la marca del rombo tiene en Palencia, este SUV ofrece una imagen muy agradable que toma muchos de los rasgos estéticos que ya hemos conocido en el no menos novedoso Mégane eléctrico.

Con 4,51 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,67 metros, la plataforma que utiliza es la que denominan CMF-CD, la misma que la del Nissan Qashqai.

A primera vista, el SUV galo se presenta tan robusto como moderno en sus líneas disponible con una amplia gama de llantas (hasta de 20 pulgadas) ópticas de LEDES y una avanzada firma lumínica, tanto en la zona delantera como en la trasera, que le otorgan una gran personalidad.

Aplicaciones de Google

De puertas hacía dentro, y como no podía ser de otra forma, el Austral ofrece un diseño del salpicadero muy tecnológico con la pantalla vertical “OpenR” de 12 pulgadas, una de las más grandes del mercado, como clara protagonista.

La puesta en escena del Austral transmite mucha potencia. Las ópticas delanteras son de LEDES. RENAULT

Este avanzado sistema multimedia incorpora las aplicaciones de Google como la navegación de Google Maps, el asistente de voz de Google integrado o el catálogo de aplicaciones de Google Play.

El tablero de instrumentos igualmente es digital y la definición de la consola central marca muchas diferencias con otros modelos de la competencia. El head-up display de 9,3", proyectado en el parabrisas, se suma a las dos pantallas principales.

Dependiendo de la versión y de las opciones elegidas, la terminación interior puede incluir madera, cuero o Alcántara como materiales más sofisticados. De lo que no cabe ninguna duda, y a tenor de las primeras imágenes, es que el salto en calidad de este modelo no va a pasar desapercibido.

El interior tiene muy buena pinta ya sea por la calidad de terminación o por su desarrollo tecnológico con la pantalla multifunción OpenR y las aplicaciones de Google. RENAULT

Si ahora nos fijamos en la habitabilidad, el Austral ofrece unas buenas cotas para que tres pasajeros viajen de forma bastante cómoda y espaciosa en la zona trasera. En este sentido hay que resaltar que la banqueta es deslizable (en 16 centímetros) disponiendo de un maletero con una capacidad desde 430 hasta 575 litros dependiendo de la motorización elegida.

Motores electrificados con hasta 200 CV de potencia

Ya que hablamos de motores, el Austral en el momento de su lanzamiento se va a ofertar en el mercado español con tres opciones, todas ellas provistas de algún tipo de electrificación, pero en ningún caso (al menos de momento) habrá variantes híbridas enchufables o eléctricas cien por cien.

El punto de partida dentro de este capítulo viene de la mano del ya conocido cuatro cilindros de gasolina y 1.3 litros de cilindrada provisto de una microhibridación de 12 voltios y en dos versiones: 140 o 160 CV de potencia. Llevará la etiqueta ECO de la DGT. El paso siguiente tiene como protagonista a una nueva versión híbrida (con una batería de 1,7 kWh) de 200 CV de potencia. Este tricilíndrico de 1.2 litros, perteneciente a la serie E-TECH, será de momento el tope de gama.

El maletero es bastante polivalente con capacidades de carga desde 430 hasta 575 litros. RENAULT

En cuanto a la definición del chasis, en el Austral no existirán versiones de tracción total, pero si un sistema de ruedas traseras direccionales “4CONTROLAdvanced” que se asociarán a las versiones más potentes.

32 ayudas a la conducción

Según la marca, el Austral integra 32 ayudas a la conducción entre las que destacamos el servicio de asistencia a la conducción de nivel 2, el centrado de carril, el aparcamiento completamente automático, el aviso de ángulo muerto y de salida de carril al adelantar o el frenado de emergencia automático al dar marcha atrás

Otra de las novedades de este SUV será la integración en la gama de una versión Esprit Alpine de tintes bastante deportivos tanto en la personalización exterior como en la interior.

Como ya comentábamos al principio, las primeras unidades de este SUV estarán disponibles en otoño.

Con el lanzamiento de este modelo, Renault va a estrenar una nueva línea de terminación más deportiva denominada Esprit Alpine. RENAULT

.