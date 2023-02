El coche de James Bond que inspiró a Elon Musk para crear el Cybertruck

Presumiblemente, y si no hay nuevos retrasos (vienen de 2019), el Tesla Cybertruck se pondrá a la venta este mismo año. El futurista pick-up todoterreno es uno de los lanzamientos más esperados, sobre todo para los miles de clientes que han pagado su reserva. Y lo cierto es que no es para menos, porque guste o no, este modelo cambia el paradigma de los coches eléctricos vistos hasta la fecha.

¿Pero de dónde sale un diseño tan particular? Todo sigue un concepto y un desarrollo, por supuesto, pero siempre hay una base, una idea. Nos retrotraemos así a 1977, cuando Elon Musk contaba con solo seis años de edad. En ese momento se estrena la décima película de la saga 007, “La espía que me amó”, protagonizada por Roger Moore como James Bond. En el film, uno de los coches de moda de la época, el Lotus Esprit S1 (que se había presentado oficialmente en 1975), era el utilizado por el espía británico para sus aventuras.

Una de las secuencias más llamativas de la película (ojo, spoiler) es la persecución del Lotus desde un helicóptero, que termina con el coche saltando al mar… y transformándose en un vehículo submarino.

Tal fue el impacto de ver aquella secuencia que para Elon Musk se convirtió en una obsesión y no dudó en adquirirlo cuando salió a subasta en 2013. Por el coche submarino (en la producción había también dos unidades “rodantes”) pagó casi un millón de dólares y declaró que aplicaría tecnología Tesla para convertirlo en un anfibio de verdad. Nunca más se supo.

Por concepto, el Cybertruck nada tiene que ver con el Lotus, pero el diseño anguloso si lo comparten. TESLA

Esta es la versión "rodante" del Lotus Esprit que se lanzó en el año 1975. NEWSPRESS

Años más tarde, eso sí, el propio Elon Musk tuiteó que ese coche le sirvió de inspiración, en pare, para desarrollo del Cybertruck, y lo cierto es que las formas angulosas de su gigante modelo pueden tener algún aire con respecto al Esprit, pero poco más. En cualquier caso, tratándose de Elon, no es descartable que en su próximo catálogo pueda incluir un deportivo anfibio para completar la familia Tesla...