Volkswagen ya trabaja en su primer todo terreno totalmente eléctrico

Poco a poco, el fabricante alemán va definiendo su futura gama de modelos “cero emisiones”. A los ID.3, ID.4 e ID. Buzz que ya se encuentran a la venta, y a la espera que en 2025 llegue un coche utilitario, ahora es el turno del prototipo ID. Xtreme que anticipa las líneas del futuro todo terreno eléctrico de la marca basado en el deportivo ID.4 GTX.

Presentado hoy en el cantón suizo de Ticino, dentro del evento ID. Treffen, su imagen es muy agresiva y con todos los detalles que deben acompañar a un modelo de estas características. Las llantas específicas de 18 pulgadas, con neumáticos de tacos, los bajos de aluminio reforzados, los paragolpes propios, los pasos de rueda ensanchados, fabricados mediante impresión 3D, la carrocería elevada o el portaequipajes de techo con luces LED adicionales consiguen la imagen deseada para las aventuras off-road.

Más potente que el ID.4 GTX

Según los primeros datos proporcionados por la marca, el ID. Xtreme será un 30% más potente que el ID.4 GTX hasta los casi 400 caballos que ofrece. Por supuesto. dispondrá de tracción total y añadirá una característica muy particular como es la recreación del sonido del motor a través de un pequeño generador montado en uno de los pasos de rueda.

Las llantas de 18 pulgadas, con neumáticos de tacos, los bajos reforzados o la mayor altura libre de la carrocería al suelo caracterizan al ID. Xtreme. VW

Por dentro, este prototipo presenta unos asientos tapizados en Alcántara, con las costuras en naranja, color que también aparece en otros lugares del exterior.

Este evento ha sido organizado por el ID. Drivers Club y cuenta con el apoyo de Volkswagen como parte de su compromiso con la estrategia Way to Zero. Además del ID. Xtreme, la marca alemana también ha reunido a otros modelos de la familia ID.