Estos son los seguros de coche más baratos que podrás contratar en 2024

Los seguros de coche son una parte muy importante a la hora de ser propietario de un vehículo en España. Las pólizas que cubren los posibles incidentes y siniestros que se pueden tener son imprescindibles para poder circular por las carreteras, aunque lo cierto es que desde hace un tiempo su precio no ha parado de ascender, llegando a ser una de las partes más importantes de las finanzas de cualquier conductor.

Además, la ley obliga a que todos los propietarios de coche contraten un seguro que, al menos, cubra la responsabilidad civil frente a terceros, y si no se tiene contratada una póliza, la multa puede ser bastante elevada en diversas situaciones. Por ello, es muy importante apostar por una compañía que cubra lo necesario, pero que también no sea muy costosa de contratar, y de ahí que haya que investigar cuáles son las más baratas.

Los seguros a terceros, los más baratos

De todos los tipos de pólizas que hay, el más barato de todos es el seguro a terceros, que cubre bastante menos que uno a todo riesgo. Por lo tanto, lo ideal para ahorrar, y si se está dispuesto a renunciar a ciertas coberturas, es contratar uno de esta categoría, ya que puede ser la mejor opción para evitar pagar una gran cantidad de dinero al año.

Los seguros a terceros son los más baratos. Freepik

Otro factor a tener en cuenta es que no todos los seguros a terceros incluyen lo mismo dentro de su cobertura, por lo que no solo hay que fijarse en el precio de este tipo de pólizas, sino también en todos los aspectos que cubre y en qué circunstancias el cliente no debería abonar ni un euro en caso de incidente.

Seguros a terceros de Prima y Direct, los más baratos

Según el comparador Rastreator, el seguro a terceros más barato que se puede encontrar en el mercado es el de Prima, que desde 154 euros proporciona asistencia en carretera y cubre los daños físicos al conductor. Aunque incluye la libre elección de taller en caso de necesitar reparaciones, no tiene cobertura para los parabrisas, algo que sí tiene el de Direct Seguros.

Hay seguros a terceros que no cubren los daños en el parabrisas. Yanalya / Freepik

Dicha compañía ofrece un seguro a terceros por 160 euros al año que sí incluye los desperfectos en los parabrisas, y aunque también cubre tanto la asistencia en carretera como los daños físicos, así como la elección de talleres, todos estos ámbitos tienen limitaciones, al contrario que la póliza de Prima.

Génesis, Axa y Regal, otras opciones baratas

La empresa Génesis ofrece un seguro a terceros por 165 euros al año que cubre los posibles daños físicos a las personas involucradas en siniestros, pero su asistencia en carretera y su libre elección de taller es limitada, y además no tiene cobertura de parabrisas. Por el mismo precio, AXA sí cubre los daños en las lunas, aunque al igual que la póliza de Direct, limita las opciones en cuando a asistencia, daños físicos y talleres.

Por último, la aseguradora Regal tiene una póliza del estilo por 185 euros, que sí incluye los daños físicos al conductor, pero no los que se produzcan en los parabrisas. Además, también limita la ayuda en carretera y la libre elección de taller. Estos son los seguros más baratos que hay en el mercado, por lo que ahora los conductores tienen que reflexionar acerca de si les conviene o no contratar uno de ellos.