Ya se ha dado un paso más para que los coches de combustible fósil dejen de ser una opción en la compra de vehículos a motor. Después de que el Parlamento Europeo ratificara esta propuesta hace apenas dos días, solo queda que esta medida se apruebe en Consejo para que finalice así el recorrido que ya comenzó el año pasado en la Comisión Europea.

La prohibición, que se hará efectiva el 1 de enero de 2035, no queda explícitamente redactada en estos términos. La medida obligará a que todos los turismos y furgonetas de nueva comercialización en los países de la Unión sean cero emisiones, lo que se traduce automáticamente en un paro de la producción de este tipo de vehículos con motores combustión.

La medida, no exenta de polémica y de rechazo por parte de ciertos grupos parlamentarios como el PP, suscita muchos interrogantes sobre su aplicación y sobre sus consecuencias. Tratamos de responder algunas de ellas.

¿A qué vehículos afecta esta medida?

Esta prohibición afecta a la producción de vehículos más contaminantes dentro del segmento de los turismos y furgonetas. Así, todos los motores de diésel o gasolina dejarán de comercializarse a partir del 2035 y, por lo tanto, de producirse.

En tanto que equipan un motor de gasolina, los coches híbridos también estarían afectados por esta medida y dejarían de venderse en esta fecha. Por otro lado, los camiones y similares quedarían fuera de la prohibición.

¿Cuándo se dejarán de fabricar estos modelos?

La prohibición afecta a la comercialización de nuevos vehículos, pero ¿qué sucede con su producción? La medida no hace ningún tipo de alusión al respecto, pero se entiende que la feche límite para la producción de estos vehículos sea la misma que la de comercialización.

Pese a esta falta de concreción, muchas son las marcas y fabricantes que ya han establecido una hoja de ruta para los próximos años y que estiman electrificar casi todo o todo su catálogo antes del 2035. Algunas, de hecho, ya lo han hecho o están a punto de conseguirlo, como Smart.

¿Se podrá seguir circulando con los coches de combustión?

Sí. La medida explicita que a partir de 2035 ya no se van a comercializar coches nuevos con motores que emitan gases contaminantes, pero no limita su uso. La Unión Europea había fijado el próximo 2050 como el año en el que ya no circularían más vehículos contaminantes por sus fronteras y esta fecha concuerda, aproximadamente, con el periodo de vida útil de un vehículo de combustión si se tiene en cuenta que el último se venda a finales de 2034.

¿Qué pasará, entonces, con el mercado de segunda mano?

La prohibición se refiere a la venta de nuevos modelos, no a la compraventa de coches usados, por lo que en un principio y hasta que no haya comentarios al respecto, los vehículos diésel, gasolina o híbridos podrían seguir comercializándose en el mercado de segunda mano. Además, si no está prohibida la circulación de modelos de combustión tampoco lo estaría, en un principio, el traspaso entre propietarios, ya que en manos de uno u otro el vehículo podría seguir circulando igual.