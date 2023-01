Polémica en Twitter: un conductor controla el tráfico con un radar móvil en Cazalegas y el alcalde niega que trabaje en el ayuntamiento

Un vídeo de un conductor particular con un radar móvil montado en el salpicadero de su coche ha hecho sonar las alarmas de Twitter. En las imágenes, grabadas por un tercero que se acerca al vehículo apostado en el arcén de la N-Va en las inmediaciones de Cazalegas (Toledo), se ve como este vehículo está parado detrás de una valla publicitaria con un radar móvil controlando el tráfico y la velocidad de circulación del resto de usuarios que transitan por esa vía.

La persona que graba el vídeo le pregunta por las razones que llevan a este conductor a estar ahí, a lo que este responde que está controlando la velocidad del tráfico pese a que, por lo que parece, no es un agente de policía. Ante la duda de si lo que está haciendo el legal, este conductor particular camuflado responde que trabaja para el Ayuntamiento de Cazalegas.

Al parecer, esta afirmación no es del todo cierta. En un comunicado, el alcalde de Cazalegas niega que este conductor particular equipado con un radar móvil trabaje o tenga ningún tipo de relación contractual con el ayuntamiento de esta localidad vecina a Talavera de la Reina o que preste servicios de ningún tipo del consistorio. Así, se está investigando si este conductor "se trata de persona vinculada con alguna empresa prestataria de algún servicio o concesión municipal", hechos que por el momento todavía no están claros.

Ante la relevancia de la difusión de este vídeo, a través de las redes sociales de Social Drive, el Ayuntamiento de Cazalegas está examinando las imágenes difundidas para averiguar más datos sobre los hechos, como el punto kilométrico donde ha tenido lugar este control o qué tipo de relación tiene este conductor particular con los servicios de control de tráfico o municipales. La alcaldía confirma que, dentro de sus competencias, se van a cursas las instrucciones necesarias y oportunas para esclarecer lo sucedido.

Los radares están regulados por Orden Ministerial

Los excesos de velocidad que haya detectado este radar móvil quedarían invalidados y no llegarían a ser propuesta de sanción ya que, para que una multa por exceso de velocidad detectada por un radar móvil debe estar formulada por un agente de policía, según apuntan desde Social Drive. Aunque no nos paren en el momento para notificarnos la infracción, la presunción de veracidad de los agentes de policía hace que la multa sea válida si se notifica a posteriori, pero, para ello, es necesario que la persona detrás del radar sea un agente de policía.

Además, los radares de tráfico están regulados y calibrados por la Orden Ministerial ITC/3123/2010 así que, cualquier imagen detectada por un aparato que no esté homologado según esta norma no será admitida como prueba de una infracción.